Risque incendies : un nouveau dispositif de fermeture des massifs du Fangu et Bonifatu

Un nouveau dispositif pour la protection des massifs forestiers en période de risque d'incendie a été présenté ce 13 juillet avec l'objectif principal de protéger à la fois les massifs forestiers et les visiteurs potentiels en évitant les situations de blocage aux barrières. "Un système a été élaboré de manière collaborative pour gérer les mouvements de population lors d'un risque d'incendie ou de conditions météorologiques défavorables sur les massif du Fango et de Bonifato." explique la directrice de cabinet du préfet de la Haute-Corse, Magali Chapey.



La première mesure consiste en l'installation de panneaux d'information lumineux a près le rond-point de l’aéroport, entre la départementale et la territoriale qui permettra d’informer les passants. Un second panneau a été placé à l’embranchement de Suare avec une double identification pour le Fangu et Bonifatu. Un troisième à l’embranchement de U Mucale et la forêt de Bonifatu pour éviter trop de circulation inutile jusqu’à la forêt. "L'ONF est en charge de la gestion de mise en œuvre des panneaux de signalisation routière situés au pont des 5 arcades et au carrefour de la D81 et de la D351 lieu dit FANGO" continue la haute fonctionnaire.