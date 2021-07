Risque d'incendie élevé en Corse : appels à la prudence

En témoigne ce début d’incendie à Baleone, dû à un mégot de cigarette, qui s’est déclaré en début d’après-midi. Rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud, il aurait néanmoins pu avoir des conséquences graves, étant donné sa proximité avec la voirie et la voie ferrée.



« Soyons prudents et vigilants ! » conseille le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud.