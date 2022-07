Revivez en images la cérémonie du 14 juillet à Bastia

Cette année encore, la traditionnelle cérémonie du 14 juillet était organisée sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Sous un soleil de plomb, élus, autorités militaires et nombreux spectateurs ont assisté au défilé des 15 formations militaires régionales.

Retour en images sur les temps forts de l'événement.



François Ravier, Préfet de la Haute-Corse, a présidé la cérémonie qui s'est deroulée à l'occasion de la célébration de la fête nationale le jeudi 14 juillet



Gendarmes, policiers, pompiers, des unités de détachement de la BA 126, du 2ème REP de Calvi étaient présents



Des portes drapeaux et délégations d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre ainsi que des autorités civiles et militaires étaient aussi au rendez-vous



Le maire et le préfet ont fait leur entrée avant de rejoindre les élus locaux



Officiels et haut gradés ont pu remettre des décorations civiles et militaires



Après une revue des troupes par l'autorité militaire et le délégué militaire départemental, le lieutenant Philippe, Grosjean, a eu lieu le défilé militaire



Le défilé était rythmé par la Lyre bastiaise