Retraites : à Ajaccio, le député RN Laurent Jacobelli dénonce "une réforme injuste, inhumaine et iinutile"

- Au niveau national, le RN se fait rare et discret dans les cortèges en raison, sans doute, d’une certaine hostilité des syndicats. Qu’en est-il en Corse ?

- Francois Filoni : J’ai, pour ma part, participé à tous les défilés ici et je n’ai rencontré aucun problème. Je respecte les syndicats et j’y vais en tant que syndicaliste. Aujourd’hui, nous sommes sur le terrain politique et je suis là pour donner les explications sur les retraites. Il faut prendre en compte que 13 millions de personnes ont voté pour Marine Le Pen lors des Présidentielles, 58 % des votants en Corse, on fait normalement grossir les rangs des manifestants en Corse comme ailleurs.



- La Corse est la région la plus pauvre de France. Quelle seraient, selon vous, les conséquences de cette réforme dans l’île ?

- Cette réforme serait catastrophique pour la Corse ! Nous avons les salaires les plus bas de France, donc les cotisations les plus basses pour les caisses de retraite. Il n’y aura pas de compensation pour la Corse, dixit Gérald Darmanin. Cela signifie que si la Corse est autonome ce sera une autonomie pleine et entière. Où allons-nous prendre l’argent pour payer les retraites ?



- Peut-on parler de spécificité corse par rapport aux retraites ?

- Bien sûr dans la mesure où notre ile est vieillissante. Aujourd’hui, nous avons beaucoup de retraités et peu d’actifs. En outre, les actifs qui travaillent sont dans l’uberisation et beaucoup ne sont pas déclarés. A cela s’ajoute la concurrence déloyale effectuée par des entreprises venues d’ailleurs qui prennent le travail ici mais ne cotisent pas chez nous.



- Quelles seraient, selon vous, les meilleures propositions pour la Corse ?

- La Corse doit rester dans le régime de l a solidarité nationale. D’autant, contrairement à ce que dit le Gouvernement, que le compte administratif de la caisse de retraite laisse apparaître un excédent de 4,1 milliard d’euros pour 2021 et 2022. Tout ce qui est avancé n’est qu’invention. On évoque une dette de 30 milliards, c’est faux !