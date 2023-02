Retour en images sur la visite de Gérald Darmanin à Corbara

Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Curbara pour rencontrer Paul Lions, le maire. Lors de cette rencontre, Gérald Darmanin et l'édile ont signé le PTIC, un projet de financement qui vise à rénover et à préserver le patrimoine local. La rénovation du couvent Saint Dominique de Curbara et la création d'un espace culturel patrimonial et paysager sont au programme.