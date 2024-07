Retour en images sur l'élection de Miss Corse 2024

​



Stella Vangioni, qui mesure 1,71 m, est une jeune femme aux multiples talents : traductrice, mannequin, comédienne, et créatrice d’une marque de maillots de bain. Lors de sa présentation, elle a affirmé son engagement à défendre des causes qui lui tiennent à cœur. "Miss France c’est pour moi beaucoup plus qu’un concours de beauté, c’est une façon de défendre les causes qui me tiennent à cœur. Si j’ai la chance d’y accéder, une de ces causes sera la santé mentale. Je suis convaincue que la sensibilisation en faveur de cette cause peut apporter une aide précieuse à ceux qui en ont besoin, il est essentiel de briser les tabous autour de ce sujet et de prévoir une meilleure compréhension et prise en charge de ces troubles mentaux", a-t-elle déclaré.