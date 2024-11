Retour aux sources pour Julia Tolofua : une leçon de vie et de judo à Calvi

Figure emblématique du judo mondial, Julia Tolofua, est revenue là où tout a commencé pour elle. Le dojo de Calvi, désormais baptisé à son nom, a accueilli cette séance exceptionnelle, destinée aux jeunes du Kodokan Calvi, le club où elle a fait ses premiers pas sur le tatami avant de briller sur les scènes nationales et internationales. Accompagnée de son impressionnant palmarès — vice-championne du monde, championne d’Europe par équipe, multiple médaillée internationale —, elle incarne un modèle de persévérance et de réussite.

Au-delà de ses performances sportives, Julia Tolofua a tenu à transmettre les fondements de sa réussite. Travail acharné, courage et détermination ont été les maîtres mots de son discours, mais elle a également insisté sur les valeurs morales du judo, chères au fondateur de la discipline, Jigoro Kano. Ces principes, selon elle, sont essentiels pour atteindre l'excellence, non seulement sur les tatamis mais aussi dans la vie.