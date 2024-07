Résultats législatives 2024 : découvrez les élus du second tour en Corse

Le Rassemblement national a échoué partout au second tour en Corse, trois députés sortants s'imposant face à lui tandis que dans la quatrième circonscription l'autonomiste sortant a été renversé par un candidat divers droite: ce qu'il faut savoir dans la région Corse.

Les députés sortants nationalistes Michel Castellani et Paul-André Colombani, ainsi que Laurent Marcangeli (Horizons), ont été réélus, consolidant ainsi leur position au sein de l'Assemblée nationale.

En revanche, le député nationaliste sortant Jean-Félix Acquaviva a été battu par François-Xavier Ceccoli, qui a remporté sa première élection législative avec une avance de plus de 4 000 voix.





1ère circonscription de Haute-Corse



Michel Castellani, le député sortant nationaliste, a largement remporté l'élection avec 64,33 % des voix, battant son adversaire, Jean-Michel Marchal, qui a obtenu 35,67 % des suffrages.



2ème circonscription de Haute-Corse

François-Xavier Ceccoli, qui est le président de la fédération Les Républicains (LR) de Haute- Corse mais a préféré se présenter sans étiquette, comme aux législatives de 2022, a ravi le siège du député autonomiste sortant et très proche de Gilles Simeoni, Jean-Felix Acquaviva, obtenant 54,48% des voix. La candidate RN, Sylvie Fernandez-Jouard, arrivée en troisième position au premier tour s'était désistée en appelant à voter pour M. Ceccoli.



1ère circonscription de Corse-du-Sud

Les résultats montrent que Laurent Marcangeli (Horizons) a été réélu avec 62,78 % des voix, soit 19 505 voix. Son adversaire, Ariane Quarena du Rassemblement National, a recueilli 37,22 % des voix, soit 11 565 voix.



2ème circonscription de Corse-du-Sud

Paul-André Colombani, le député sortant du PNC, a également été réélu avec 59,21 % des voix, soit 23 470 voix, battant François Filoni du Rassemblement National qui a obtenu 40,98 % des suffrages.

Participation historique

57,62% en Corse du Sud et 55,88% en Haute-Corse, ces chiffres sont en hausse de 20 points (23 points pour la Haute-Corse) par rapport aux législatives de 2022 et en hausse par rapport au premier tour de ces législatives de 5 points pour la Corse-du-Sud et de 3 points pour la Haute-Corse.