Respect des mesures de confinement : opération de contrôles Gendarmerie-Police Municipale à Calvi

Comme chacun le sait, en raison de la crise sanitaire que l'on traverse, un dispositif de confinement a été mis en place sur l'ensemble du territoire depuis mardi 17 mars et ce désormais jusqu'au 11 mai.

Pour toute sortie hors du domicile, il faut se munir d'une attestation sur l'honneur précisant le motif du déplacement. En cas de non-respect de ces règles, vous risquez une amende.

Ces mesures prises pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements sont détaillées dans un décret paru le 24 mars 2020.





Avec l'arrivée des beaux jours et la difficulté pour certains à respecter ces règles de confinement, on assiste depuis plusieurs jour à un mouvement importants de véhicules et de personnes à pied.

Face à cette situation, le préfet a souhaité que les contrôles se multiplient.

Aussi, à Calvi gendarmes et policiers municipaux ont été déployés en différents points de la commune pour effectuer des contrôles.

"Contrôle et respect des mesures de confinements" est une mission régalienne de la Gendarmerie. Pour la circonstance cette dernière aux ordres du Chef de bataillon Paulo de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmerie Calvi-Balagne était appuyée par la police municipale de Calvi, force concourante bien dans l'esprit de la PSQ (police de sécurité du quotidien). Les policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique étaient placés sous le commandement du brigadier-xhef Thierry Nobili.





Florent Farge, sous-préfet de Calvi et Ange Santini, maire de Calvi ont tenu ce vendredi matin à être sur place pour cette opération au cours de laquelle 257 personnes et 132 véhicules ont été contrôlées. 5 infractions pour non présentation d'attestation ont été constatées et une personne verbalisée pour défaut… de port de la ceinture !

Ces contrôles seront appelés à se renouveler.

State in casa !