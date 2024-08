Résidences secondaires : en Corse, 61 communes ont décidé de majorer la taxe d’habitation

C’est une façon d’inciter les propriétaires à remettre des logements sur le marché. Alors que la taxe d’habitation a été supprimée pour toutes les résidences principales, elle est toutefois maintenue pour les logements secondaires ou vacants. Cet impôt peut, en outre, être assorti d’une majoration allant de 5 à 60% dans les communes des zones dites tendues. Une possibilité ouverte initialement uniquement pour les villes appartenant à une « zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants », qui a été étendue à toutes les communes sur le territoire desquelles il est considéré que l’offre de logements est en tension, par un décret du 25 août 2023.Si en l’année dernière, seules 308 communes avaient choisi de majorer cet impôt, ce chiffre est en nette augmentation en 2024 avec 1461 communes qui appliquent désormais une majoration, selon un document de la Direction générale des Finances Publiques publié fin juin. En Corse, ce sont 61 conseils municipaux qui ont choisi d’avoir recours à cette possibilité, soit 17,5% des communes insulaires. Un pourcentage bien loin de la Bretagne, où 75% des communes autorisées à appliquer cette majoration l’ont mise en place. Avec 316 communes, l’Auvergne-Rhône-Alpes est pour sa part la région qui concentre le plus de municipalités ayant décidé de majorer la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ou vacantes, juste devant Provence-Alpes-Côte d’Azur (293 communes).Par ailleurs, si la moyenne du taux de majoration des communes corses ayant opté pour cette possibilité est de 35,2%, comme 527 autres communes au niveau national, 12 municipalités insulaires ont cependant choisi d’appliquer le taux maximal de 60%. À commencer par Ajaccio, dont le conseil municipal a adopté cette majoration dès 2022. Depuis septembre 2023, des délibérations similaires ont également été votées à Cargèse, Giuncheto, Grosseto-Prugna, Ota, Pietrosella, Viggianello, Barbagio, Ile-Rousse, Linguizzetta, Patrimonio et Santa Reparata di Balagna. Cauro a pour sa part choisi de fixer cette majoration à 58% il y un peu moins d’un an, quand Bonifacio et Porto-Vecchio décidaient pour leur part d’un taux de 40%, et Calvi de 30%. Enfin, depuis 2020, Bastia a de son côté opté pour une taxe d’habitation majorée de 40% pour ces logements secondaires ou vacants.La liste complète des communes ayant opté pour une majoration de la taxe d’habitation est à retrouver sur le site de la DGFIP