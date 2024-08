Rentrée scolaire : en Corse, les parents d'élèves face à des dépenses toujours plus lourdes

​C’est un soutien financier bienvenu pour beaucoup de familles. L’allocation de rentrée scolaire, destinée aux parents d’enfants scolarisés âgés entre 6 et 18 ans, a été versée mardi 20 août par l’Etat. Ce dispositif, versé par la Caisse d’allocation familiale sous condition de ressources, est compris entre 416,40 € et 545,60 € par enfant, et varie en fonction de l’âge de l’enfant. Cette année, elle a été versée à près de 12 000 foyers en Corse.



Une aide mal adaptée aux réalités économiques



En théorie, cette allocation — revalorisée de 4,6 % cette année — est destinée à couvrir l’ensemble des dépenses liées à la scolarité d’un élève, y compris l’achat des fournitures scolaires et des vêtements pour l’année. Mais en pratique, boucler le budget relève souvent du défi. « Entre les vêtements, les fournitures scolaires et la cantine, j’approche les 800 € », explique Stéphanie, habitante de Vescovato. Cette mère de deux enfants, dont une qui entre en CM2, a reçu 416,40 €. Si cette somme constitue un coup de pouce, elle est loin de couvrir l’ensemble des dépenses. « Normalement, cette aide devrait suffire, mais rien que pour les vêtements scolaires, j’ai dépensé plus de 200 € », précise-t-elle.



Rencontrée dans le rayon papeterie d’un supermarché à Montesoro, Laure hésite entre deux agendas pour son fils qui entre en CM1. Elle aimerait lui acheter celui sur le football, mais il coûte presque le double du modèle le moins cher. Finalement, elle opte pour le moins cher afin de respecter son budget. Comme beaucoup de parents, Laure trouve que « c’est clairement insuffisant pour tout acheter. Je ne peux pas compter uniquement sur cette aide, c’est impossible, surtout avec l’augmentation des prix des fournitures », déplore cette Bastiaise de 38 ans. Déjà contrainte de surveiller son budget pour les courses quotidiennes, elle ne peut pas se permettre d’acheter des extras pour son fils. « J’aimerais bien, mais le budget n’est pas illimité, même si j’essaie de lui faire plaisir avec des produits soldés. »



La baisse des prix des fournitures scolaires passe inaperçue

Le prix des fournitures scolaires suscite de vives réactions, malgré une légère baisse pour cette rentrée, selon l’association Familles de France. Cette année, pour un élève entrant en sixième, le coût moyen des fournitures est de 223,46 €, en baisse de 2,87 € par rapport à l’année précédente. De plus, l’allocation de rentrée scolaire a été augmentée de 18,31 € pour tenir compte de l’inflation. Cependant, cette maigre compensation ne se ressent pas vraiment au moment de passer à la caisse. « Ce n’est pas avec cette augmentation que je m’en sortirai, rétorque Stéphanie. Dans l’école de ma fille, les stylos quatre couleurs sont interdits. À la place, l’enseignant demande des stylos spécifiques qui coûtent presque 7 € le paquet, et je dois en acheter trois pour être sûre qu’elle tienne l’année. Rien qu’avec ça, l’augmentation est déjà absorbée », déplore-t-elle.



Familles de France recommande de recycler les fournitures de l’année précédente ou de recourir à la seconde main pour certains articles coûteux, afin de réduire les dépenses. Ces conseils sont particulièrement utiles dans un territoire comme la Corse, où le coût de la vie est élevé. « Même si cette somme ne va pas très loin, elle reste un bon coup de pouce. Certaines familles ici ne pourraient clairement pas s’en passer », reconnaît Laure avant de poursuivre ses achats.