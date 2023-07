Rencontres de violoncelles de Moita : de la musique pour tous les goûts

Cette année est un millésime particulier pour les Violoncelles de Moita, qui rendront hommage à Pau Carles Salvador Casals i Defillo, plus connu sous le nom de Pablo Casals. Ce grand violoncelliste catalan, également chef d’orchestre et compositeur, était un homme de conviction, engagé à double titre. Il n’hésita pas à risquer sa carrière musicale pour protester contre la dictature de Franco. Comme un marqueur de cette lutte, il réalisera plusieurs adaptations du Chant des oiseaux – El cant dels ocells – un air de Noël traditionnel dont l’origine remonte au moins au XVIIIe siècle, et interprètera ce morceau à partir de 1939, en matière de final, à chacun de ses concerts ou récitals. Le chant des oiseaux est devenu ainsi un symbole de paix et de liberté dans le monde entier. Il sera bien évidemment joué cette année, dans le cadre des Rencontres. Mais Pablo Casals a également été un grand promoteur du violoncelle et de la musique : « C’est lui qui a favorisé et démocratisé le violoncelle, affirme Marie-Paule Chipponi, organisatrice de ces Rencontres. Avec le violoncelliste Paul Tortelier, il a tout fait pour rendre cet instrument accessible à tous. Il faut savoir que la pianiste Maria de la Pau Tortelier, fille de Paul Tortelier, a participé deux années de suite aux Rencontres de Moita. C’est la filleule de Pablo Casals : il avait souhaité qu’on lui donne son prénom, puisqu’elle est née à Prades, au cours du premier festival Pablo Casals organisé dans cette ville. »



Un festival dont la première édition, en 1950, a pour objectif de venir en aide à l’hôpital de Perpignan : les artistes interviennent gracieusement et les bénéfices sont reversés à l’hôpital, dont bien des lits sont alors occupés par des réfugiés espagnols. Bref, Pablo Casals, « c’est tout un état d’esprit à transmettre ! »



Démocratiser la musique

Sa volonté de démocratiser la musique est en effet au cœur du projet des Violoncelles de Moita. Les familiers de ces soirées estivales connaissent l’esprit bon enfant qui y préside ; l’humour, la fantaisie, la bienveillance s’y conjuguent harmonieusement avec le professionnalisme des interprètes. Le plaisir de la musique est contagieux ! C’est ce qui fait le charme particulier de ces Rencontres… Et c’est ce qui explique également que le programme est susceptible d’ajustements jusqu’à la dernière minute : en fonction de la disponibilité des grands artistes qui s’y produisent – ils interviennent bénévolement ; en fonction également de leur sensibilité qui leur fera éventuellement modifier certains choix initiaux.





La présence de grands artistes

Comme tous les ans depuis la création des Rencontres, le violoncelliste Frédéric Audibert – ainsi que sa fille Gaïa – seront présents : « Ce sont des pointures ! Frédéric Audibert est l’un des organisateurs du Festival de musique de Callian, créé quelques années après Moita et avec lequel nous sommes jumelés. Gaïa, nous l’avons connue enfant : dès l’âge de cinq ou six ans, elle jouait dans le concert des enfants – une formule que nous avons dû abandonner après le COVID… ».

Parce que les Rencontres, c’est aussi ça : des familles de musiciens, de père en fils… ou de mère en fille… qui se produisent avec bonheur devant les spectateurs. « Une année, au concert des familles, nous avions trois générations de Rocca-Serra sur scène ! Dont la petite de Marielle qui avait deux ans à l’époque, et qui jouait sur un violon fabriqué sur mesure… Tous ceux qui ont vingt ans aujourd’hui, et qui jouent maintenant à Moita, on les a connus bébés ! Nous les gardions pendant que leurs parents jouaient sur la scène. C’est ça l’esprit des Violoncelles de Moita ! »



Seront également présents cette année le guitariste et luthier Émile Tamagna, ainsi que son fils Enguerand. Gloria Chamorey aussi, familière du festival de Moita depuis 2017, qui a notamment été formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, auprès d’Anne Gastinel… Ou encore Émilie Rose, premier prix de violoncelle et de musique de chambre du conservatoire de Cannes qui multiplie les concerts en musique de chambre avant de s’engager dans l’enseignement de la musique… Et d’autres encore : des parcours brillants, de grands artistes…