Rencontres Musicales de Méditerranée : une clôture en beauté ce samedi soir à Bastia

Le programme est alléchant, concocté avec passion par Georges De Zerbi, le président des RMM, les bénévoles et le maestro Alessandro Bombonati. En première partie, sur scène, Doria Ousset, Quintina « Canti di Corsica è d’altrò », l’Ensemble « Canti è musiche di Corsica è di u Mediterraniu » et Petru Santu Guelfucci.

En deuxième partie, sur scène durant 8 minutes, chaque formation invitée (6 pays) donnera un aperçu de sa musique, puis tous les musiciens uniront leurs instruments le temps d’un concert sous la direction du Maestro Alessandro Bombonati.

En final, Doria Ousset et Petru Santu Guelfucci, accompagnés par l'orchestre dirigé par Alessandro Bombonati, interpréteront en duo, le chant des Rencontres : « A l’altru mondu », une chanson composée par les frères Vincenti qui porte en elle un message de consolation qu’un fils, trop tôt disparu, envoie à sa mère depuis l’au-delà. Ce chant avait été interprété en Corse par des chanteurs libanais après les attentats de Beyrouth en août 2020, en hommage à toutes les victimes de l’explosion et plus particulièrement à toutes les mères ayant perdu un enfant dans cet attentat. Il est devenu en quelque sorte un hymne au pays du cèdre. Un grand moment de musique en perspective.

