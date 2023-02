Rencontrer son patron autour d'un verre : un job-dating particulier à Ajaccio

Et si vous rencontriez votre futur patron au bar, entre une gorgée de vin et une bouchée de fromage. Utopique ? Plus maintenant. En effet, l’Association des DRH de Corse s’apprête à organiser un événement inédit, pour mettre en relation candidats et recruteurs dans un cadre convivial. L’objectif : casser les codes de l’entretien d’embauche. Samedi matin, c’est au marché couvert d’Ajaccio, autour d’un bar éphémère spécialement monté pour l’occasion, que se tisseront donc les relations professionnelles de demain.



« On a fait le constat qu’il y a un gros souci de recrutement sur le territoire », explique Agnès Llovera, la présidente de la branche corse de l’ANDRH. « Les candidats attendent une approche différente. Ils veulent discuter des conditions de travail, de l’intégration des salariés… Certains ont aussi du mal à se valoriser dans le modèle classique CV-lettre de motivation. Il faut sortir de ce système très français. » L’idée, à travers un cadre informel, est donc de favoriser le naturel de chacun. « On ne veut pas que les gens se déguisent à un entretien d’embauche, on veut qu’ils viennent avec leur personnalité. »