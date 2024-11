"Renaissance-Ensemble pour la République" : Jean-Charles Orsucci 19e sur la liste de Gabriel Attal

Le Congrès de Renaissance est prévu les 23 et 24 novembre et l’élection du successeur de Stéphane Séjourné, en passe de devenir commissaire européen, se tiendra donc le 8 décembre.Élisabeth Borne avait renoncé à se présenter au nom d’une« candidature d’union ». L’élection de Gabriel Attal à la tête du parti conforte sa position de premier héritier, quoique rebelle, d’Emmanuel Macron. Les candidats avaient jusqu’à lundi pour déposer une liste pour l’élection du Conseil national (CN), sorte de parlement du mouvement. Lequel concourra, avec les présidents d’assemblées départementales et les membres du bureau exécutif (direction) du parti, de facto membres du CN, et ceux de l’Assemblée des territoires, à l’élection du nouveau secrétaire général.Une liste unique de 150 candidats pour le CN a été rendue publique vendredi, au sein de laquelle Gabriel Attal occupe la première place et Élisabeth Borne la dernière.Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, figure en 19e position sur cette liste derrière Sabrina Agresti-Roubache.Dans l'entourage du maire de Bonifacio, on dit qu’Attal et Orsucci se verront également à Paris dans 2 semaines pour faire un point sur la Corse notamment.Des responsabilités au sein du parti pourraient même être confiées au maire de Bonifacio.