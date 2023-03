Régis Brouard (SC Bastia) avant Paris : « Il faut que l’on soit très exigeants avec le groupe »

Après son nul à Valenciennes (2-2) samedi dernier, les Bastiais joueront de nouveau à l’extérieur. Leur adversaire d’un soir : le Paris FC. Peu performants sur leur pelouse, 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites, les Parisiens doivent surtout ce « bon » classement grâce à leurs performances à l’extérieur. Ils avaient d’ailleurs gagné 1-0 à Furiani au match aller.

Les joueurs de Thierry Laurey restent sur deux victoires, à Laval et à domicile face à Amiens : 3-0.

Comme à Valenciennes, les joueurs de Régis Brouard y vont avec de l’ambition : « Pour avoir des résultats il faut qu’on soit très exigeants au quotidien envers le groupe » explique l’entraineur des Turchini. «On travaille beaucoup, on leur demande beaucoup de choses, du travail spécifique comme par rapport à ce qu’on va mettre en place contre le PFC. Le niveau d’exigence ne manque pas. Les joueurs doivent réaliser que s’ils n’ont pas un niveau d’exigence relativement important, on deviendra une équipe quelconque. Cette forme d’exigence peut se transformer en équipe performante »





Du côté de Charletty, au vu du recrutement et des ambitions de début de saison, on peut être un peu déçu. Mais le PFC reste une équipe performante : « Ça reste une belle équipe avec de bons joueurs, des joueurs de qualité avec un potentiel offensif » souligne Régis Brouard qui pour cette rencontre dispose de tout son effectif. L’embarras du choix donc. Une équipe de Bastia qui selon son entraineur « est aujourd’hui beaucoup moins prévisible dans son jeu qu’elle ne l’était il y a un certain temps. La palette s’est étoffée et on peut faire des choses différentes par rapport à nous et par rapport à nos adversaires »





Le résultat de la rencontre de ce samedi soir peut d’ailleurs s’avérer intéressant pour le Sporting qui, après une trêve internationale de 15 jours, recevra Sochaux (actuel 2 e du classement) samedi 1er avril et jouera à Bordeaux, le samedi suivant à 15 heures. « C’est un des arguments de motivation » indique le coach bastiais.





Statistiques avant la rencontre

Depuis 1972, les 2 équipes se rencontrées 5 fois dans la capitale

Le SCB a obtenu 1 victoire et 1 nul et concédé 3 défaites



Plus belle victoire : 1-2 le 3 octobre 2010 lors de la 11ème journée de National 2010/2011. But : Suarez (27ème) – Diallo (37ème)

SCB : Novaes – Harek- Sans – Cioni- Angoula – Moizini – Periatambée – Cahuzac – Robail – Diallo (Khazri 50ème) – Suarez (Sylla 37ème). Entr. : F. Hantz



Plus sévère défaite : 2-0 le 11 mai 1973 lors de la 36ème journée de D1

Bastia : Pantelic-Mosa-Calmettes-Hodoul-Orlanducci-Bauda-Lenoir-

Papi-Giordani-Felix-Kanyan-Zimako. Entr. : P. Cahuzac