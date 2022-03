Régions de France demande la reconnaissance pour la Corse d’un statut d’autonomie renforcée dans la République

« Reconnaître à la Corse un statut d'autonomie renforcée dans la République : Créer dans la Constitution un nouvel article conférant à la Corse un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice dans la République. Ce statut serait défini par une loi organique adoptée après avis de l'Assemblée de Corse, prévoyant le transfert de compétences dans certaines matières avec pouvoir normatif de nature législative ou quasi législative au bénéfice de la Collectivité de Corse, les compétences régaliennes demeurant du ressort de l'État ». L’Association des Régions de France et sa présidente Carole Delga ont tenu la promesse faite au président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, de l’accompagner dans sa demande d’un statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice pour la Corse. C’est ce qui a été annoncé, mardi après-midi à Paris, lors de la divulgation officielle du Livre blanc que les 18 régions ont établi à l’adresse des candidats à l’élection à la présidence de la République. En tout, 64 propositions rassemblées en 53 pages, résultant d’un travail collectif, qui se veulent « une feuille de route politique des Régions face au prochain gouvernement » avec un objectif affiché : ouvrir une étape nouvelle de décentralisation. Et un titre très explicite : « Vers une République de la confiance ». Une confiance qu’il est urgent de restaurer entre l’Etat et les collectivités locales pour mieux la restaurer entre les politiques et les citoyens. « Face à la crise démocratique, une réforme est indispensable. Ce document n’est pas une simple liste de revendications, mais un document propositionnel pour répondre aux enjeux de notre pays. L’idée est une décentralisation qui redonne le pouvoir aux collectivités locales », précise Carole Delga.



Le pouvoir aux régions

Pour cela, le Livre Blanc décline trois ambitions : « régénérer la vie démocratique, libérer les énergies, restaurer la confiance ». Il définit quatre leviers pour une action plus efficace : un levier constitutionnel pour donner plus d’autonomie aux territoires et acter le principe de la différenciation, un levier législatif pour octroyer un réel pouvoir en matière d’emploi, de santé, de formation ou d’économie, une gouvernance fondée sur la co-construction, un levier financier avec une autonomie fiscale. La question des ressources est essentielle : « Nous ne pouvons pas, chaque année, dépendre de dotations qui n’ont aucune valeur constitutionnelle et du bon vouloir du gouvernement et du Parlement. Nous avons une légitimité démocratique, nous ne sommes pas des exécutants ! », assène Carole Delga. Les régions proposent une méthode partagée. D’abord, « engager, dès le début du quinquennat, des États généraux des libertés locales et de la confiance dans l’action publique dans chaque région, avec une consultation nationale dématérialisée ». Ensuite, « traduire les orientations de ces États généraux dans une réforme constitutionnelle et une loi d’orientation sur la durée du quinquennat, qui fixerait le cadre général de l’évolution de nos institutions et de la pratique de leur action, ainsi que les modalités d’atteinte de ces objectifs ». Avec un souhait exprimé par Renaud Muselier, Président délégué de Régions de France, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, « que les régions soient, dans le futur, mieux respectées ». Et réitéré par Carole Delga : « Ce Livre blanc des Régions témoigne de notre volonté de travailler en bonne intelligence avec l’Etat et non en opposition stérile ».



Un pouvoir normatif corse

Parmi les propositions institutionnelles, un volet spécifique est dédié à la Corse : « Je pense à titre personnel qu’il est vraiment essentiel d’aller vers une avancée. Le dialogue permet d’apaiser et de renforcer la République une et indivisible à laquelle nous sommes très attachés. Nous devons prendre en compte les différences qui peuvent exister dans la diversité sur notre territoire français. Nous demandons la construction de statuts sur-mesure », indique Carole Delga.