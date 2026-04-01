Réginald Ray (SC Bastia) : « On n’a pas le droit d’abandonner »

Il est 22 heures ce vendredi, dans la salle de presse du stade Paul-Lignon à Rodez. Réginald Ray, le coach bastiais, cherche ses mots. Sur les écrans des analystes, la prestation de son équipe est cohérente, les stats donnent l’avantage au Sporting Club de Bastia, mais pourtant, comme souvent, le tableau d’affichage indique ce score nul de 1 à 1. Face à Amiens, barragiste, la déception est grande : « C’est un match que l’on doit gagner » souffle Réginald Ray avant de poursuivre : « On peut parler de système, on peut parler de plein de choses. Les occasions, on les a. »



La déception est d’autant plus grande côté bastiais. La victoire face aux Picards aurait permis de garder des écarts de points très serrés dans cette course au maintien. À l’aube de la 30e journée, les Bastiais sont toujours lanterne rouge, à 3 points du barragiste Amiens. Pour le coach bastiais, le constat est clair : « Il faut insister, chaque semaine. Il y a un match en moins, mais c’est encore jouable. »





Certes, si théoriquement le Sporting a sa carte à jouer, il se devra d’enchaîner au minimum deux victoires sur cinq pour éviter de justesse la relégation, en supposant de mauvais résultats des concurrents. Malgré la situation : « On n’a pas le droit d’abandonner. Il reste de l’espoir et il reste des matchs. Je suis convaincu qu’on va le faire. » a encore clamé Réginald Ray.



L’entraîneur bastiais se tourne désormais vers la rencontre du samedi 11 avril sur la pelouse du Red Star, 4e du championnat qui vise l’accession en Ligue 1. Les Bastiais devraient récupérer des forces vives : retours de blessure et de suspension.



Si le coach bastiais loue le moral de « combattant » de ses joueurs, la déception de ce vendredi dans cette rencontre clé face à Amiens pourrait bien saper encore plus le moral d’une équipe bastiaise qui n’est toujours pas fixée sur son sort, l’esprit naviguant entre espoir et désillusion.

