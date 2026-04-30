Régates de voile légère à Furiani : le Club Nautique Bastiais maintient le flambeau

Fondé en 1921, le Club Nautique Bastiais est l'un des plus anciens clubs de voile de Corse. D'abord implanté au Vieux-Port de Bastia, il dispose aujourd'hui d'un second site sur le lido de la Marana, à Furiani. Autour de lui, les clubs ont disparu les uns après les autres.

"Avant, il y avait plusieurs clubs dans la région bastiaise, à Toga, à Taverne, à Campoloto. Maintenant, on est les seuls à continuer à organiser", constate Frédéric Simonnet, responsable du club. Il explique cette situation par plusieurs facteurs : la voile reste un sport coûteux, difficile à rendre accessible, et le recrutement de personnel qualifié est compliqué sur l'île.

"On est deux à l'année au club. Il n'y a pas de formation localement, et il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y connaît en voile." Pour maintenir la pratique accessible, le club a fait le choix de garder des tarifs bas. "On est un des clubs les moins chers de Corse, voire même de France, je pense."