Réforme du Capes : un nouveau « coup dur » pour la langue corse ?

Des doléances que le collectif a pu exposer à la rectrice de Corse Julie Benetti. Après trois heures d’entretien, le secrétaire national STC-Éducation reste prudent : « Nous avons demandé à ce que l’ensemble des épreuves du Capes se déroulent en langue corse. Je ne peux pas dire que nous avons été entendus mais la rectrice a promis de faire remonter nos propositions au ministère ».



De son côté, Julie Benetti tient à mettre les points sur les « i ». Pour la rectrice, « les épreuves du Capes de langues vivantes doivent permettre d’apprécier bien sûr les compétences linguistiques des candidats, la maîtrise de leur discipline, mais aussi leur capacité à enseigner : on ne recrute pas seulement des linguistes, on recrute des professeurs dont le jury doit vérifier l’aptitude à concevoir et animer une séquence d’enseignement, à se projeter dans le métier de professeur, à transmettre les valeurs de la République. A aucun moment, la langue corse ne disparaît des épreuves : au contraire elle y figure comme langue lue, écrite et parlée, et plus encore comme langue valorisée dans le parcours du candidat. »