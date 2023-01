Réforme des retraites : une mobilisation unitaire ce jeudi à Bastia

CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, UNSA et STC sont tous d’accord : la manifestation du jeudi 19 doit être de grande ampleur. Rare, très rare de voir ainsi les syndicats tous vent debout contre une réforme de l’Etat. C’est certain, cette réforme de la retraite génère l’union.

« Notre démarche a été simple » explique Jean Brignole du STC, « Dès l’annonce du gouvernement sur cette réforme on a estimé qu’il fallait tous se rencontrer pour faire converger nos idées. Nous sommes aujourd’hui 8 organisations syndicales qui sont sur la même ligne. Tous les ingrédients sont là pour une forte mobilisation. Cette journée d’action du 19 doit être le début d’une stratégie à long terme, une journée sur laquelle doivent s’enchainer mobilisations, occupations du terrain. On se réunira de nous après le 19 pour analyser la mobilisation. Ce qu’il faut souligner aussi c’est le silence de nos politiques en Corse. Hormis le Parti communiste depuis longtemps, seul le député Marcangeli a réagi».





Du coté de FO qui organisait cette conférence de presse de ce lundi : « Cette journée va être le marqueur d’une grande mobilisation » souligne Christophe Bertin. « On sera tous derrière une banderole unitaire, tous les militants mélangés avec leurs drapeaux. Nous devons symboliser l’unité. Le gouvernement mise sur la résignation des salariés, il mise aussi sur les temps durs que nous vivons et le fait que les gens ne veulent pas perdre une journée de salaire pour manifester. Après le 19, la mobilisation peut prendre plusieurs formes comme manifester le soir, le week-end. Il faudra être inventif pour faire plier le gouvernement.»





Pour l’UNSA, « cette réforme constitue un véritable marathon pour les salariés et c’est inacceptable. En Corse où les bases salariales dans le secteur privé sont aux alentours du smic, garantir une pension de retraite à 85% du smic pour une carrière complète est complètement malhonnête et mensonger. On sait qu’en Corse les seniors ont toutes les difficultés à être maintenus dans l’emploi. Il y a plus de 4000 chômeurs sur notre île et cette réforme accentuerait la paupérisation de cette tranche d’âge et particulièrement les femmes ».



Du côté de la CFTC on appelle les jeunes à venir nombreux à la manifestation. « On appelle tout le monde à manifester, les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes car on se bat pour eux. La retraite est peut-être loin pour eux mais ils doivent eux aussi se battre pour ne pas que la réforme passe ».



La CGT n’est pas en reste de critiques : « Ce n’est pas une réforme mais un changement profond du système de la retraite. Le système actuel par répartition et solidaire a besoin d’une toute autre réforme assurant le droit à quitter l’emploi à 60 ans avec une pension permettant de vivre correctement. Aujourd’hui 40% des retraités perçoivent, après une vie de travail, une pension inférieure au seuil de pauvreté. Il faut que la mobilisation soit au rendez-vous »



Souvent en retrait, cette fois la CFDT emboitent le pas des autres syndicats : « Nos revendications sont guidées par nos valeurs : solidarité, égalité, émancipation et démocratie. On réclame : un système de retraite universel et plus juste, une compensation des 10 formes de pénibilité du travail, un droit à la retraite progressive pour aménager les fins de carrière, un minimum de pension égal à 100% du SMIC pour une carrière complète, une garantie à 100% des droits acquis avant 2025, des compensations salariales, le maintien du droit à partir à la retraite à 62 ans et du dispositif des carrières longues ».