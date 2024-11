Réaménagement de l’entrée de ville d’Ajaccio : un projet pour reconnecter la ville à la mer

Depuis plusieurs décennies, l’aménagement de l'entrée de ville, ou « fond de baie », d'Ajaccio suscite un fort intérêt chez les Ajacciens. La semaine dernière, le conseil municipal a finalement adopté ce projet d'envergure qui ambitionne de transformer l'accès au centre-ville et de valoriser le littoral. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre la Ville d’Ajaccio, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), la Collectivité de Corse (CdC), la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) et l'État, qui ont signé une déclaration d’intention commune le 11 janvier dernier. Le maire Stéphane Sbraggia a présenté ce projet comme une réponse à la multiplicité des parties prenantes, soulignant la difficulté passée à instaurer un langage commun entre les institutions impliquées. « Nous avons signé un partenariat sur le projet de fond de baie. La multiplicité des parties prenantes, détenu majoritairement par la Collectivité de Corse, mais aussi la CCI avait conduit à une incapacité des partenaires institutionnels à élaborer les bases d’un langage partagé. Il nous est apparu utile d’organiser une gouvernance permettant de rassembler ces acteurs institutionnels. On a commandé une pré-étude. Elle permettra de faire connaitre ces enjeux, ses objectifs et ses difficultés pour la retravailler entièrement. On a déjà commencé à travailler sur Saint Joseph sur la mobilité. Il y a un tout-voiture bien trop important. Tout le monde vit cette situation avec 40 000 voitures chaque jour. C’est devenu une barrière entre la Ville et la Mer. Il y a trois quartiers, derrière cette entrée de ville pour Cannes et Salines, moins pour Noël Franchini. La Ville a changé avec une densité particulière qui rend la production de services publics plus compliquée qu’ailleurs. C’est un emplacement stratégique. Cela sera une copie conforme aux points de vue de tout le monde ».



Reconnecter la Ville à la mer

Le réaménagement proposé vise ainsi à rétablir les connexions entre la vieille ville, la ville moderne et la mer, à valoriser le paysage et le cadre de vie, à adapter le territoire aux changements climatiques, en renforçant la présence du végétal et à intégrer harmonieusement des transports collectifs performants et faciliter les mobilités actives, comme tout cela est stipulé dans la déclaration d’intention partagée.



Afin que le bord de mer retrouver un rôle fédérateur, la création d’un parc littoral centralisateur et une végétalisation intensive du site seront privilégiés parmi les différents scénarii. Un projet voté à l’unanimité et dont Jean-François Casalta, membre de l’opposition s’est félicité : « C’est un thème cher à l’opposition. C’est intéressant. L’indispensable a été réalisé. Mettre tout le monde autour de la table. Mais, le plus dur reste à faire. S’entendre sur le projet et notamment sur le volet financier. Il décline des objectifs intéressants. Reconnecter la Ville à la mer me semble être une bonne optique. Cela a été aussi notre volonté. Mon regret, c’est que sur cette réflexion globale, j’aurais aimé qu’on parte sur une page vierge. Il va falloir faire avec le téléphérique et le desservir. Si on avait mené cette réflexion avant, nous aurions trouvé un ordre chronologique plus souhaitable ».



Un comité de pilotage présidé par le maire d’Ajaccio et président de la CAPA réunira la CdC, l’Etat et la CCI de Corse, mais également un membre de l’opposition municipale, comme cela a été demandé ce jeudi, au moins une fois par an afin de valider le scénario d’aménagement général, acter l’outil contractuel, entériner le budget de actions, valider les études à lancer, dresser des bilans annuels, approuver le calendrier des étapes et enfin veiller à la cohérence avec les orientations stratégiques.



L’objectif de ce réaménagement aura également pour objectif d’atténuer les risques climatiques tout en apaisant une circulation souvent congestionnée. Un quartier qui est en pleine mutation et qui connait déjà quelques ajustements, comme l’a rappelé Charly Voglimacci, adjoint en charge de la propreté urbaine : « On déjà a réhabilité la totalité du quai des torpilleurs avec notamment la création d’un parking de 120 places et on a fait nettoyer la plage située en contrebas. Les familles des Cannes et Salines ont ainsi pu se réapproprier cette plage urbaine et j’en félicite ».