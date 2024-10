Rallye : Le Fium'Orbu Castellu de retour ce week-end

La troisième édition du rallye régional Fium'Orbu Castellu, organisée par l'ASA Terre de Corse et la Squatra di e Pieve, se déroulera ce samedi. Pour cette édition 2024, le parcours sera concentré sur une seule spéciale, Casa Pieraggi - U Lugu di Nazza, longue de 13,09 kilomètres, que les équipages devront parcourir trois fois.



Cette année, le rallye est ouvert aux voitures modernes, mais également aux véhicules historiques (VHC, VHRS) et aux voitures de régularité (VMRS). Cependant, Philippe Giovanni, responsable de l'organisation, note une baisse marquée du nombre d'inscriptions par rapport à l'an dernier. "L'an dernier, nous avions plus de 70 participants. Cette année, nous comptons 44 voitures en moderne, 13 en VHC et VHRS, et seulement 4 en VMRS. C'est une petite édition, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Nous ne comprenons pas les raisons de cette défection, même si la période actuelle n'est pas très favorable dans de nombreux domaines."



Malgré cette baisse de fréquentation, Giovanni reste optimiste quant à la qualité des participants : "Nous n'aurons pas de R5 au départ, mais cela laisse plus de place à la compétition, tout le monde peut avoir sa chance." Parmi les pilotes présents, on retrouvera le vainqueur de l'édition 2023, Thomas Argenti, sur une Peugeot 208 R4, ainsi qu'Anthony Mariani et Renaud Santini, également sur Peugeot 208. D'autres pilotes comme Olivier Luciani sur Clio R3 et Pierre-Paul Baltolu sur C2 Super 1600 pourraient également se démarquer.



Le parcours, qui s'annonce varié, débutera à Casa Pieraggi sur une section rapide avant de se resserrer dans les routes étroites de l'Inzecca, pour se terminer par une montée technique vers U Lugu di Nazza.



Pour rappel, Jean-Philippe Quilichini avait remporté la première édition en 2022, suivi de Thomas Argenti l'an passé. Jacques Pinna, quant à lui, avait dominé la catégorie Historique avec sa M3.







La liste des engagés