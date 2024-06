Raid Oxy’Jeunes aventure : les jeunes partent à l’assaut du Centre Corse

Trois jours de « sensations fortes ». Après avoir exploré le Capicorsu en 2023, le Raid Oxy’Jeunes s’apprête à affronter, du 7 au 9 juin, le Centru di Corsica, lors de sa seizième édition. À l’initiative de la Collectivité de Corse, 90 jeunes âgés de 14 à 17 ans venus de toute la Corse vont effectuer un parcours inédit, avec de nouvelles épreuves. Ainsi, trail de nuit, course d’orientation, VTT et course en montagne se mêleront à des ateliers destinés à « faire découvrir le patrimoine naturel et culturel local ».



Les participants, inscrits gratuitement par équipes de trois, seront évalués en fonction de leur catégorie : cadet ou junior, et mixte, féminine ou masculine. Le tout dans une « ambiance de compétition » mêlée à de la « convivialité ». Car, si « beaucoup de jeunes présents font du trail ou du triathlon en club, et viennent avec une envie de performer », confie Paul-Félix Colombani, chargé de communication au sein de la direction de la jeunesse et des sports de la Collectivité de Corse, certains souhaitent simplement découvrir le territoire à travers un week-end atypique. « Je suis l’épreuve depuis quatre ans, et tout se passe de façon admirable. Ils s’entraident, ils sont à l’écoute. Ce n’est que du bonheur », assure-t-il.