RCF Corsica passe le cap du numérique !

C’est avec un nouveau matériel de diffusion que la radio RCF Corsica a entamé cette nouvelle année. Grâce aux dons de ses auditeurs et aux soutiens de ses partenaires publics et privés, la plus petite locale du réseau RCF (Radio Chrétienne Francophone) a pu réaliser cet investissement de 50 000 euros. Cet outil assurera l’avenir de la radio en anticipant le passage au numérique et en renouvelant le matériel obsolète de plus en plus défaillant.L’évêque de Corse Mgr de Germay a béni le nouveau matériel lors d’une cérémonie conviviale. L'occasion pour l’équipe de RCF Corsica de remercier une nouvelle fois l’ensemble de ses soutiens et de présenter les nouveautés pour cette année 2020 avec une grille de programme encore étoffée. Dès la semaine prochaine débuteront notamment des émissions politiques consacrées aux municipales à Ajaccio avec chaque candidat qui présentera son projet. Par ailleurs, de nouveaux programmes viendront très prochainement compléter la grille des émissions habituelles. RCF Corsica c’est déjà plus 4 h de programme locaux par jour avec en direct des journaux d’information corse, de la spiritualité, de la culture, de la bonne musique… et toujours ce leitmotiv : « spartimu a gioia ! »RCF Corsica 3 fréquences en Corse :94.5 à Ajaccio97.8 à Porto Vecchio89.2 à BonifacioSite internet : https://www.rcfcorsica.corsica