RAP, house, urban music et MAO pour la 1ère édition du Corsica Vibes Festival

Sur la scène trois artistes : Leadback, PZK et Big Ali, ce samedi 25 octobre à 20 heures au centre culturel L’Alb’Oru où aura lieu la première édition du Corsica Vibes festival.

Leadback, c’est Jérémy, un DJ, compositeur et remixeur de Cervioni qui a débuté dans la musique à 11 ans. Au fil des années il s’est perfectionné en scratch, MAO (Musique Assistée par Ordinateur) épaulé par le DJ Eanov. «Ma musique oscille entre electro, house et dance » explique-t-il.

Il collabore notamment avec Big Ali, Laurent Wolf, Dhany ou encore Gary Pine (Bob Sinclar). Récemment décoré d'un disque d'or, Leadback est très actif sur scène, dans les clubs, festivals, et via ses productions/remixes, avec l’ambition de propager ses vibes dans toute la France et à l’étranger.





PZK est un groupe de rap/électro originaire du Nord de la France. Révélés au grand public en 2010 avec leur tube « J’suis bo », ils marquent les esprits par leur style décalé et festif. Leur premier album « Dans la place » mêle rap, électro et humour.



Enfin, et non des moindres : Big Ali, un rappeur et chanteur américain né à New York, installé en France depuis les années 2000. Connu pour sa voix grave et ses refrains énergiques, il collabore avec de nombreux artistes de la scène urbaine et électro française. A son crédit des hits énormes comme « Hit the Floor », « ROCK THIS PARTY » ou encore ses featurings avec Bob Sinclar et PZK.

Figure incontournable des années 2010, il incarne un rap festif et international, taillé pour les clubs.