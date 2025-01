Quenza : un homme de 87 ans sauvé grâce à son chien après une chute en montagne

L’octogénaire était parti en promenade avec son fidèle compagnon lorsqu’il a glissé et fait une lourde chute. Blessé à la tête et incapable de se relever, il n’a pas pu regagner son domicile. Inquiets de son absence, ses proches ont rapidement alerté les gendarmes de la brigade de Sainte-Lucie.



Une vaste opération de recherche a alors été lancée. Les militaires, appuyés par la maire de Quenza, des riverains, des membres de la famille et les secours, ont quadrillé la zone. C’est finalement grâce à "Pilou" que l’homme a été retrouvé. Le chien, resté auprès de son maître, a attiré l’attention des sauveteurs par ses aboiements répétés, guidant ainsi les secours jusqu’à la victime, immobilisée en contrebas d’un sentier escarpé.



Malgré la difficulté d’accès, les pompiers ont réussi à extraire l’homme en toute sécurité et l’ont transporté à l’hôpital de Sartène. Plus de peur que de mal pour cet octogénaire, dont la vie a peut-être été sauvée par la vigilance de son chien et la réactivité des secours. Les gendarmes, qui ont salué sur les réseaux sociaux l’élan de solidarité et l’efficacité de l’opération, rappellent l’importance de "prévenir ses proches avant de partir en randonnée et de signaler toute disparition inquiétante".