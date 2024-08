Quenza : un appel à témoins pour retrouver un randonneur allemand de 43 ans

En vacances en Corse avec sa famille, Uwe Gebken est parti effectuer une randonnée aquatique sur le CD 268 ce 1er août dans le secteur du pont du Fiumicelli, commune de Quenza. Il a été vu pour la dernière fois aux alentours de 10 heures et il n'a plus donné signe de vie depuis.L’homme de nationalité allemande mesure 1.87 mètre et a les yeux marrons. Toute personne disposant d’informations susceptibles d'aider à le localiser est priée de contacter le Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie de la Corse-du-Sud au numéro suivant : 04.95.10.96.44