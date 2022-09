Quelques 600 apprentis ont fait leur rentrée au CFA de Furiani

Des futurs pâtissiers, mécaniciens, plombiers, coiffeuses, ont fait leur retour sur les bancs du centre de formation des apprentis de Furiani ce lundi 19 septembre. Et qui dit rentrée, dit nouveauté. Cette année, trois nouvelles formations seront proposées aux apprentis : un CAP métallier, un CAP intervention maintenance technique qui formera à de la maintenance dans les collectivités et un CAP production service restauration. Le CFA de Corse s’est aussi tourné vers les études supérieurs en proposant un Dust sur deux ans « Technicien préparateur en pharmacie », destiné aux personnes déjà en possession d’un bac, en partenariat avec l’université d’Aix-Marseille. Cette nouvelle proposition a déjà rencontré un beau succès puisque 22 personnes s’y sont déjà inscrites.



De manière générale, c’est le CFA de Bastia qui a su développer une belle attractivité. En effet, cette année 270 élèves ont rejoint en première année le CFA de Furiani contre 180 l’an passé, soit une augmentation de 90% des apprentis de première année. Si pour le moment au total, les 3 près de 600 apprentis y sont inscrits, ce chiffre va encore bien évoluer jusqu’à décembre et devrait atteindre plus de 800 inscrits, sûrement plus que le record de mars 2022 qui avait vu un pic à 832 élèves.



Parmi les métiers enseignés au CFA de Furiani, certains attirent toujours autant. C’est le cas par exemple des métiers du bâtiment tels que la plomberie, l’électricité ou les installateurs thermiques qui regroupent plus de 200 apprentis. « Ces métiers ont toujours plu, mais leur succès ne baisse pas », explique Xavier Luciani, directeur du CFA de Furiani. Derrière, les métiers de bouche et les métiers de soins et services à la personne se tirent la bourre en comptabilisant chacun entre 160 et 170 apprentis. Loin derrière, l a mécanique automobil e et la distribution font grise mine puisque ces métiers n’attirent qu’entre 70 et 90 personnes par an.



Vers les collégiens et les lycéens

Cette rentrée s’est faite sous l’ œil de Valérie Straboni , boulangère-pâtissière à Siscu et nouvelle présidente du CFA jusqu’à septembre 2023. La successeur d’Antoine Costa a déjà bien défini l’orientation qu’elle souhaite donner à la structure. Elle aura à cœur durant son mandat de « valoriser les métiers auprès des collégiens et lycéens » pour qu’ils puissent « suivre cette voie ». Mais cette dernière est lucide : « cela ne pourra pas se faire sans le rectorat ». Ainsi, un partenariat en ce sens sera signé ce mercredi 21 septembre pour repérer les « décrocheurs » et les orienter vers la voie professionnelle pour ne pas les laisser sans aucun cadre et leur permettre d’intégrer un dispositif d’orientation professionnelle.

Dans le même sens, du 10 au 13 octobre sera organisé à l’espace Charles Rocchi de Biguglia, un salon des métiers où 1600 jeunes du collège au lycée seront invités. « Nous voulons convaincre du bénéfice des formations professionnelles », assure Xavier Luciani.

Le même évènement est attendu à Ajaccio, fin mars, début avril.