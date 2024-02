Quel est le chien préféré des Corses ?

Il est, dit-on, le meilleur ami de l’homme. Pour beaucoup le chien est même devenu un membre de la famille à part entière. Preuve d’un amour indéfectible pour nos fidèles canidés. D’ailleurs, même si le chat reste l’animal de compagnie le plus répandu dans l’Hexagone, un tiers des Français sont aujourd’hui les heureux maîtres d’un gentil poilu et 21% de la population restante souhaiterait pouvoir le devenir. Et certaines races semblent avoir la côte, comme le montre le récent classement de la Centrale Canine, organisme officiel qui coordonne le milieu du chien en France et dont la mission principale est de recenser et de suivre la généalogie de tous les chiens de race en à travers son Livre des Origines Français (LOF).



En Corse, comme à l’échelle nationale, c’est le berger australien qui caracole en haut du classement 2023. Ce chien de taille moyenne à la robe unique et aux yeux pouvant être vairons ou particolores voit sa popularité croître au fil des années, notamment grâce à son caractère enjoué. « Le berger australien est une race jeune, reconnue par la Fédération cynologique internationale seulement en 1996. La côte de cette race auprès des Français n’a cessé de croître depuis son arrivée sur le territoire : en 1997, la France recensait moins de 130 bergers australiens inscrits au LOF, pour atteindre plus de 150 000 inscrits aujourd’hui », explique la Centrale Canine en dévoilant que cette race est celle qui a connu le plus de naissances sur l’île en 2023 avec 60 inscriptions au LOF.



Dans la suite du podium, si au niveau national le golden retriever et le Staffordshire bull terrier arrivent respectivement 2e et 3e, en Corse ce sont deux races de chien de chasse qui se démarquent. À commencer par notre cursinu nustrale. Chien de berger de taille moyenne au poil court à mi-long présent sur l’île depuis le XVIe siècle, cette race est d’une intelligence vive et d’une fidélité incomparable à son maître. Mais malgré son succès auprès des Corses, la Centrale Canine indique toutefois que le « cursinu appartient aux races dites vulnérables à faible effectif ». « Une centaine d’éleveurs passionnés contribuent à faire perdurer cette race sur l’ensemble du territoire », note-t-elle en ajoutant que l’année 2023 a vu 150 naissances en France, dont 52, en Corse.



Enfin, sur la troisième marche du podium, les Corses ont aussi montré une affection particulière pour le setter anglais, avec 49 inscriptions au LOF. Ce chien d’arrêt exceptionnel a su faire sa place dans le cœur des insulaires grâce à son côté tendre et joueur.



En tout en 2023, selon les résultats du LOF relayés par la Centrale Canine, la Corse a enregistré 550 naissances de chiots de 36 races différentes. « Le fruit du travail de 62 éleveurs », précise encore l’organisme.