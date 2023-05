Quel entretien pour une chaudière à granulés ?

La chaudière à granulés est un mode de chauffage efficace, propre et écologique. Si vous êtes propriétaire d'une chaudière à granulés ou si vous envisagez d'en installer une dans votre maison, vous devez néanmoins connaître la procédure d'entretien de l'appareil pour garantir son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie. L'entretien d'une chaudière à granulés est-il obligatoire ? Par qui doit-il être réalisé ? En quoi consiste-t-il concrètement et à quelle fréquence ? Quel est son coût ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l'entretien régulier d'une chaudière à pellets, afin que vous puissiez profiter pleinement de ses avantages sans avoir à faire face aux désagréments liés aux pannes ou aux réparations coûteuses.Les articles R.224-41-4 à R.224-41-9 du code de l'environnement stipulent que les chaudières à granulés de bois, tout comme d’ailleurs les autres types de chaudière (gaz, fioul) doivent faire l'objet d'un contrôle annuel. Celui-ci a pour but de garantir le bon fonctionnement de l'appareil mais aussi de prévenir d'éventuels risques liés à un mauvais entretien de la chaudière.Les contrevenants à cette visite annuelle s'exposent en cas de contrôle à une amende d'un montant maximum de 1 500 €. Cette procédure doit être réalisée par un professionnel chauffagiste certifié afin de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives au rendement, au bon fonctionnement des systèmes de contrôle et de mesure ou encore à l'état général du circuit de chauffage (tuyauterie, radiateurs...).Afin de garantir le bon fonctionnement de votre chaudière à pellets, il est ainsi indispensable de faire procéder à un entretien annuel par un spécialiste compétent. Celui-ci doit nettoyer totalement la chaudière et vérifier son bon fonctionnement en s'attardant notamment sur les organes de sécurité, sur le contrôle du niveau de combustion ou encore sur l'efficacité de la régulation.Les parois doivent être également scrupuleusement nettoyées. Le technicien pourra également le cas échéant procéder au remplacement d’un équipement défectueux en accord avec l’usager. Des conseils techniques d’utilisation pourront également être prodigués. A la demande et de façon ponctuelle, un entretien plus poussé peut être réalisé comprenant un ramonage ou un contrôle hydraulique.L'expert sollicité est ensuite tenu de vous remettre une attestation d’entretien, au format numérique ou papier dans les 15 jours suivant son intervention. Les chaudières à granulés de bois nécessitent en outre 2 ramonages obligatoires chaque année (dont un réalisé en période de chauffe) qui doivent de préférence être effectués préalablement à la visite de contrôle et d'entretien effectuée par l'expert. Il est cependant possible de coupler l’un des deux avec la visite annuelle pour économiser sur les coûts de déplacement de l’expert.Même si le recours annuel à un professionnel est indispensable pour inspecter régulièrement votre appareil, il ne suffit pas nécessairement pour assurer son fonctionnement optimal jusqu’à la prochaine visite de contrôle. D'autres mesures pratiques doivent être adoptées de façon régulière par l’utilisateur afin de maximiser les performances de la chaudière.La combustion des pellets dans l'appareil entraîne la formation de cendres qui doivent être retirées régulièrement de la chaudière, généralement une fois par semaine ou dans tous les cas au moins une fois par mois. La récurrence de cette extraction dépend notamment de la qualité des granulés utilisés, de l'utilisation plus ou moins intensive de la chaudière ainsi que de la capacité de rétention du bac à cendres.Afin d'éviter l'encrassement des pièces de la chaudière, il est également nécessaire d'effectuer régulièrement le nettoyage des différentes pièces telles que le brasero, le tuyau d'air comburant, la bougie d'allumage ou encore le foyer de combustion. En outre, n'oubliez pas de vérifier le niveau du silo à pellets si vous prévoyez d'être loin de chez vous pendant une longue période.Enfin, au moment d'opter pour une chaudière à granulés, veillez également si possible à choisir un modèle muni d'un levier extérieur. Celui-ci offre en effet la possibilité de nettoyer les zones au contact de la fumée. Ce mécanisme permet alors d'améliorer le rendement d'appareil et réduit du même coup la consommation d’énergie et donc de combustible nécessaire. En plus d'améliorer ses performances, ces gestes d'entretien régulier permettent également d'augmenter la durée de vie de la chaudière.Les travaux d'entretien annuels d'une chaudière à granulés peuvent prendre de 1h30 à 3h30. Les coûts d’entretien d’une chaudière à pellets sont généralement facturés entre 150 et 250 € mais peuvent s’élever jusqu’à 400 € pour la maintenance des modèles haut de gamme. Ces coûts comprennent notamment le nettoyage de la chaudière, le contrôle des éléments et des composants, ainsi que le remplacement des pièces usées ou endommagées.Les tarifs de l'entretien peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, comme notamment le degré de sophistication de l'appareil ou son état d'encrassement plus ou moins avancé. Le choix entre une maintenance simple et un entretien plus poussé ainsi que les coûts liés aux déplacements impactent également le montant final. Chaque professionnel est libre de fixer ses tarifs selon ces différents critères.Bon à savoir : certains professionnels proposent des forfaits d'entretien annuels qui peuvent être plus avantageux. Même si vous n'êtes pas obligé de passer un contrat avec un expert chauffagiste pour l’entretien de votre appareil, le choix de la contractualisation est à considérer car il peut permettre des dépannages plus rapides et moins chers avec un technicien connaissant de plus très spécifiquement votre appareil.