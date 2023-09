Quand Bastia honore ses champions

La Ville accueillait ce soir les Bastiais Manon Venturi, championne de France de natation synchronisée, également récompensée aux championnats d’Europe, ainsi que Basil Jackel, champion de France de pétanque et Jean-Pierre d’Angelo, vice-champion de tir de précision. Simu fieri ! pic.twitter.com/vvVy8ad5yH — Cità di Bastia (@Cita_Bastia) September 1, 2023

Récompensés ainsi : Manon Venturi, championne de France de natation synchronisée, également récompensée lors des championnats d’Europe, Basil Jackel, champion de France de pétanque à Auxerre, un 1titre pour la Corse, et Jean-Pierre d’Angelo, vice-champion de France au tir de précision à Flamanville.« Vos résultats vous honorent, honorent vos clubs et votre ville » soulignait le maire Pierre Savelli dans son discours. « Vos résultats sont le fruit du travail et de l’investissement. Le sport c’est l’épanouissement, c’est l’émancipation. Vos résultats vont aussi donner l’envie aux jeunes de faire du sport et le sport c’est très important pour la jeunesse car c’est facteur d’équilibre. Et par vos résultats vous êtes témoins de la réussite. Bastia regorge de champions et cela la met en évidence ainsi que toute la région »Quant à nos champions, pas question de se reposer sur leurs lauriers car se pointent à l’horizons de nombreuses échéances : championnats de Corse, championnats de France, tournois … et baccalauréat pour la toute jeune Manon qui du coup mettra un peu en parenthèses sa présence dans les bassins.