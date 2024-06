Qualifié pour le second tour dans la 1ère circonscription de Haute-Corse, Jean-Michel Marchal (RN) s’attendait "à faire un bon score"

Les votes des électeurs l’ont qualifié pour le deuxième tour, comme il l’avait prévu. Dimanche 30 juin, le candidat investi par le Rassemblement national dans la 1ère circonscription de Haute-Corse, Jean-Michel Marchal, est arrivé deuxième du premier tour des élections législatives avec 28,80% des voix. « Je ne peux pas dire que je suis surpris du résultat, parce que j’avais confiance et que je m’attendais à faire un bon score », indique le candidat qui ne pensait pas en revanche « à ce que les résultats soient aussi serrés avec M. Castellani », qui le domine de quasiment trois points.







Absent sur l’île pour raisons personnelles, l’ancien ingénieur du secteur de l'énergie tient à souligner que « la situation est également similaire pour mes confrères du Rassemblement national dans les autres circonscriptions de Corse », qui ont eux aussi réussi à se qualifier pour le second tour des législatives. Selon lui, ses bons résultats électoraux s’expliquent par une volonté de rupture et de changement portée par les citoyens, « qui ont voté en fonction de la situation du pays ». C’est d’ailleurs sur ce point que le candidat frontiste compte faire sa campagne lors de la deuxième semaine afin de grappiller les votes qui lui manquent pour se faire élire.







Ainsi, Jean-Michel Marchal appelle les électeurs à « faire le bon choix en me mettant en tête pour le deuxième tour de cette élection. Avec le Rassemblement national, nous avons vraiment quelque chose à leur apporter et il est très important d’avoir une majorité absolue à l’échelle nationale pour y arriver. Les Corses vivent une situation difficile au quotidien et ils ont envie que cela change ». Dans une semaine, Jean-Michel Marchal sera opposé au député sortant Michel Castellani, qui est arrivé en tête de ce scrutin avec 31,74% des voix.