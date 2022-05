Qu’est-ce que le filtre à carburant et à quoi sert-il ?

Quels sont les différents types de filtres à carburant ?







On peut distinguer trois types de filtres à carburant principaux en fonction de leurs composants :







Les filtres à éléments de filtre à carburant : Ces filtres remplaçables sont intégrés au moteur et se trouvent dans leur propre boîtier. Au moment du changement, seuls les éléments filtrants sont remplacés

Les filtres à carburant interchangeables : lors d'un entretien, ils sont remplacés en un tout, car le boîtier et l'élément filtrant forment une unité. Ces filtres peuvent aussi inclure un élément filtrant comprenant un indicateur de niveau d'eau, un bouchon de vidange, un chauffe-carburant et un raccord.

Les filtres de conduite de carburant : ces filtres sont installés dans la conduite de carburant. Lors de l'entretien, le boîtier et l'élément filtrant sont remplacés, car ils forment une unité. Selon les exigences du constructeur automobile, les filtres de conduite de carburant sont disponibles en plastique, en aluminium ou en acier.





Outre les différents types de construction, il est également important de faire la distinction entre les filtres à essence et les filtres à diesel. Contrairement au filtre à essence, qui se trouve généralement comme pièce intermédiaire dans la conduite de carburant, le filtre à diesel est un composant indépendant qui est installé dans le compartiment moteur. Le diesel pénètre dans le filtre par un raccord situé à l'extrémité supérieure, est nettoyé et est ensuite acheminé vers le moteur par un deuxième raccord. De ce fait, le papier filtre (membrane à l'intérieur du filtre) se colmate toujours plus de particules de saleté et d'impuretés, si bien qu'il faut le remplacer à intervalles réguliers.











À quels symptômes reconnaît-on un filtre à carburant encrassé ?







Lorsque la capacité d'absorption du filtre à carburant est atteinte, celui-ci ne filtre plus convenablement le carburant. Ce moment dépend de différents facteurs :







La qualité du carburant utilisé

Le kilométrage annuel

L'âge des pièces d'usure





Normalement, il est tout à fait suffisant de remplacer le filtre à carburant dans le cadre de l’entretien régulier du véhicule. Il peut toutefois arriver que le filtre se bouche plus tôt et qu'il faille donc le remplacer pour éviter, dans le pire des cas, une panne de moteur.







On peut reconnaître un filtre à diesel ou à essence bouché ou encrassé aux symptômes suivants :







Secousses du véhicule à la réception des gaz

Perte de puissance du moteur

Allumage du voyant moteur

Accélérations poussives voire impossibles

Problèmes au démarrage du moteur

Moteur calant sans raison apparente





Même si les symptômes se révèlent minimes, vous devrez quand même contrôler rapidement s’ils sont dus à un filtre à carburant bouché. En effet, un manque de carburant provoque une combustion incomplète au sein moteur, ce qui entraîne une augmentation de la production de substances nocives et de la suie. Des dépôts nocifs peuvent alors se former et, dans le pire des cas, le moteur peut être endommagé. En outre, le débit de carburant s'en trouve entravé, ce qui réduit la puissance du moteur et peut se révéler dangereux. Si vous roulez trop longtemps avec un filtre à carburant colmaté, cela peut entraîner des dommages consécutifs tels qu'une usure plus rapide et un colmatage des injecteurs et des buses d'injection, dont le nettoyage entraînerait à son tour un travail et des coûts supplémentaires. Aussi, n’attendez pas !







Comment changer le filtre à carburant ?







Pour remplacer le filtre à carburant, procédez comme suit :







Préparation : cherchez un endroit suffisamment aéré et sans source d'inflammation, car le carburant hautement inflammable peut s'échapper lors du remplacement du filtre. Comme il s'agit d'une substance dangereuse qui ne doit pas être jetée à l'égout, prévoyez un récipient propre pour recueillir le carburant.





Trouvez le filtre à carburant : veillez à ce que la voiture soit refroidie avant de commencer le travail. Les pièces du compartiment moteur peuvent être très chaudes et ne doivent pas être touchées. Le filtre à essence se trouve généralement dans la conduite de carburant au plancher du véhicule, à hauteur du siège du conducteur, tandis que le filtre à diesel se trouve dans le compartiment moteur.





Détachez le filtre à carburant : il est recommandé de prendre une photo avant de commencer le travail, afin de pouvoir ensuite remettre les conduites exactement comme elles étaient avant. Desserrez ensuite la vis pour retirer la pince ou le collier qui maintient le filtre en place.





Desserrez les conduites : lorsque vous détachez les conduites, du carburant s'échappe et ne doit en aucun cas entrer en contact avec la peau. Vous devez donc porter des gants et des lunettes de protection et utiliser un récipient suffisamment grand pour recueillir le carburant. Retirez ensuite les conduites. Si elles sont coincées, vous pouvez vous aider d'un tournevis.





Démontez l’ancien et montez le nouveau filtre : travaillez rapidement afin que le moins de carburant possible s'échappe. Retirez l'ancien filtre et installez le nouveau. Le sens de montage du nouveau filtre à carburant est indiqué par une flèche qui doit pointer du réservoir vers le moteur. Repoussez les tuyaux aussi loin qu'ils l'étaient avec l'ancien filtre. Montez le collier de serrage et serrez-le dès que vous vous êtes assuré que le filtre et les conduites se trouvent dans la bonne position.





Remplissez le filtre de carburant et testez-le : mettez le contact trois fois pendant 30 secondes, les lumières et l'ordinateur de bord doivent s'allumer, mais le moteur ne doit pas encore démarrer. Cela permet d'activer la pompe afin d'extraire le carburant du réservoir. Démarrez ensuite la voiture. Il est possible que vous ayez besoin de plusieurs essais pour cela, car l'air doit encore être chassé du système. Le démarreur doit être actionné pendant quelques secondes au maximum à chaque fois, suivies d'une pause de 10 secondes afin de ne pas trop solliciter les câbles et la batterie. Si la voiture démarre après quelques essais, votre travail a été couronné de succès et vous pouvez verser le carburant précédemment écoulé dans le réservoir ou, s'il est sale, l'éliminer conformément à la réglementation.









Résumé







Le filtre à carburant du véhicule est une pièce indispensable servant à garantir la pureté du carburant embarqué, et ce, en toutes circonstances. Il arrive que des impuretés se forment dans le circuit d’alimentation de tout véhicule et le filtre à carburant est à même de les recueillir et de les isoler. Bien que le filtre à carburant fonctionne tout seul, il est important de procéder à son remplacement à intervalles réguliers, au mieux, lors de chaque service de votre voiture. Si vous vous sentez d’attaque, nous vous expliquons ici comment procéder vous-même à ce remplacement.