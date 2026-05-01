Prunu : une souscription lancée pour sauver l'église de l'Assomption

Pour les habitants de Prunu, l'église de l'Assomption n'est pas qu'un simple bâtiment religieux. "Elle incarne le cœur vivant de la communauté", explique R. Marquet, représentant de l'association Paese di Prunu. C'est là que se sont célébrés depuis toujours les mariages, les baptêmes et les obsèques du village. Sur le plan patrimonial, elle témoigne de près de mille ans d'histoire architecturale, de l'art roman au baroque. "La préserver, c'est refuser de perdre une part de nous-mêmes", poursuit-il.
Une restauration en deux temps
Une première phase de travaux avait déjà été réalisée à l'intérieur de l'édifice, portant sur la réfection d'un autel, la mise aux normes électriques et l'installation d'un nouveau système de chauffage. Mais l'intérieur de l'église nécessite aujourd'hui une restauration bien plus profonde. Les murs sont dégradés, les sols en pierre d'environ 150 m² fragilisés par le temps et l'humidité, et le baptistère est dans un état d'usure avancée avec des pierres abîmées, des joints défaillants et des infiltrations. Le montant total des travaux est estimé à 9 775 euros HT, dont 5 500 euros sont recherchés via la collecte publique.
La Fondation du patrimoine pour toucher plus loin
Le choix de passer par la Fondation du patrimoine n'est pas anodin. En plus de son expertise dans l'accompagnement des projets de restauration du patrimoine rural, elle offre une visibilité nationale à la souscription et un avantage fiscal non négligeable pour les donateurs, avec une déduction fiscale pouvant atteindre 75% du don. L'objectif de 5 500 euros est jugé "réaliste et à portée" par le représentant de Paese di Prunu, à condition que l'information circule largement. "Chaque partage, chaque don nous rapproche du but", insiste-t-il.
Au-delà des habitants du village, la souscription s'adresse également à la diaspora prunaise, aux anciens habitants et à tous les amoureux du patrimoine corse. Les dons sont à effectuer sur le site de la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/ eglise-de-lassomption-de- pruno-en-haute-corse/61546
Au-delà des habitants du village, la souscription s'adresse également à la diaspora prunaise, aux anciens habitants et à tous les amoureux du patrimoine corse. Les dons sont à effectuer sur le site de la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-
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