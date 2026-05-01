Prunu : une souscription lancée pour sauver l'église de l'Assomption

Une première phase de travaux avait déjà été réalisée à l'intérieur de l'édifice, portant sur la réfection d'un autel, la mise aux normes électriques et l'installation d'un nouveau système de chauffage. Mais l'intérieur de l'église nécessite aujourd'hui une restauration bien plus profonde. Les murs sont dégradés, les sols en pierre d'environ 150 m² fragilisés par le temps et l'humidité, et le baptistère est dans un état d'usure avancée avec des pierres abîmées, des joints défaillants et des infiltrations. Le montant total des travaux est estimé à 9 775 euros HT, dont 5 500 euros sont recherchés via la collecte publique.