Prunelli-di-Fiumorbu : une enquête préliminaire ouverte suite à un rapport de la Chambre régionale des comptes

C’est un document qui a attiré l’attention de la justice. En avril 2024, la Chambre Régionale des Comptes publiait un rapport dans lequel elle s’astreignait à contrôler les comptes et la gestion de la commune de Prunelli-di-Fiumorbu pour les exercices 2018 et suivants. Elle en tirait la conclusion que « la collectivité présente une situation financière satisfaisante », tout en pointant toutefois « plusieurs anomalies » dans l’analyse de la fiabilité des comptes. Un point qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Bastia. « Celle-ci est ouverte pour soupçon de favoritisme et prise illégale d’intérêts et est confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Corse », a indiqué le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, ce jeudi, confirmant une information révélée par Corse-Matin.



Ce sont notamment deux points de ce rapport de la CRC que souhaiteraient éclaircir les enquêteurs. Malgré une « santé financière qui lui permet de financer un bon niveau d’investissement, tout en maîtrisant la charge de sa dette », l’institution mettait en effet en exergue que « l’examen de deux décisions, au demeurant très différentes, l’une relative à l’attribution d’une subvention, l’autre à la signature d’une convention de gestion locative », révélait « une méconnaissance notable des règles applicables ».



Maire de la commune depuis le 2 février 2019, le Dr André Rocchi dit avoir appris l’ouverture de cette enquête préliminaire par la presse. « Même si je vois la gendarmerie qui œuvre sur notre commune depuis quelque temps », confie-t-il en tenant à souligner : « L’ouverture de cette enquête ne présume en rien de la tenue d’un procès et a fortiori d’une condamnation. Ce qui me désole, c’est que sur le terrain la violence médiatique provoque déjà dans la population des accusations et des condamnations avant même que cette enquête préliminaire ne soit terminée. Et puis on mélange beaucoup de choses entre la gestion de la commune qui est exemplaire et l’utilisation des budgets qui nous viennent des ordures ménagères dans des investissements que nous faisons pour les enfants, les écoles ou les plateaux sportifs. Quand des personnes sont montrées du doigt alors qu’elles n’ont pas à l’être, comment rattraper cela ensuite ? ».



L’élu qui a succédé à Pierre Simeon de Buochberg - qui avait condamné à cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics en 2018 – assure par ailleurs se « tenir totalement à disposition des autorités judiciaires pour éclairer la situation point par point ». « Nous avons récupéré cette commune dans un état catastrophique. Nous avons accompli un travail considérable, avec des évènements qui ont dû être traités dans l’urgence absolue. Et en trois ans et demi, devant l’importance de la tâche et la rigueur qu’il fallait mettre en place, nous avons essuyé cinq DGS », affirme-t-il en insistant : « Les combats ont été multiples, et je n’ai jamais capitulé devant les pressions que je subissais. Mais il est très difficile de maitriser totalement toute la partie administrative avec tous les contrôles qui doivent être faits. Si je reconnais que les élus en ont la responsabilité, il faut aussi tenir compte du contexte et de cette succession d’administratifs qui sont arrivés et rapidement repartis. On a dû se mettre au travail du jour au lendemain pour assurer d’abord la sécurité des habitants et nous n’avons pas été épaulés en permanence en ayant eu cinq DGS qui ont dû se succéder ».