"Suite à une question concernant le Président de l’Assemblée de corse, cette dernière a indiqué « aujourd’hui comme hier, on trouve une proximité entre des élus et des personnes qui ont été soit impliquées, soit dont les noms sont revenus très souvent dans des problèmes de gangstérisme important. Madame BOZZI, fille d’une mairesse qui a été assassinée, elle-même sœur d’un membre connu de la bande du « Petit Bar ». Il y a eu au temps de Paul GIACOBBI également des personnes sulfureuses auprès de lui. Il y avait sur la liste de Monsieur ORSUCCI également proches des FEDERICI... »





Vous avez été nombreux, citoyens et élus, à vous indigner face à ces propos qui n’ont qu’un seul but : jeter l’opprobre et le soupçon sur les élus de la République d’une manière générale.

En effet, toutes les formations politiques de gauche et de droite sont ciblées et cela sans aucune argumentation. Juste de la simple calomnie gratuite, émanant d’une personne qui s’est auto-proclamée détentrice de savoir et qui voudrait décider à la place du peuple qui a le droit d’être élu ou non.





Il s’agit d’une forme de violence que l’on ne peut tolérer. Le respect de la démocratie et du peuple passe par le respect du suffrage universel. L’ignorance de cette personne explique sans doute ce dérapage public. On sait d’ailleurs que les prétendues oies blanches ont parfois un plumage plutôt gris.

Au-delà de la calomnie générale sur les élus, c’est à titre personnel que j’ai été attaquée injustement. Même si je sais d’où viennent ces propos et pourquoi ils ont été tenus, j’ai été profondément choquée et meurtrie.

En effet, je suis mère de famille, avocate et élue depuis plus de 10 ans. Je n’ai jamais été condamnée et les personnes qui me connaissent, connaissent ma probité, ma loyauté, ma transparence et ma totale indépendance.



Je tiens aussi à rappeler à cette dame que ma mère a été assassinée, qu’elle est donc victime, tout comme ma famille. Par contre ses assassins sont toujours en liberté, comme il existe de trop nombreux assassinats non élucidés en Corse.

Alors, si ce collectif veut gagner sa légitimité, qu’il s’en prenne aux bonnes personnes et fasse des propositions plutôt que de la calomnie gratuite. Notre société n’a pas besoin de corbeaux. Je veux également remercier les nombreuses personnes qui m’ont fait part de leur indignation et de leur soutien"