Propagation Covid-19 : la CPAM de Haute-Corse met en place le "Contact tracing"

Depuis le 13 mai, l'Assurance Maladie de Haute-Corse a mis en place une plateforme pour recenser les personnes détectées positives au Covid-19 et tous ceux avec qui ils ont été en contact. Pour cela, le patient atteint se rend chez son médecin généraliste qui lui prescrira un test Covid à effectuer. Le professionnel de la santé enregistre le patient sur la plateforme. Si celui-ci revient positif, alors un des 24 collaborateurs de la CPAM formés et habitués à la relation au public contacte la personne atteinte. Cette dernière a le choix de communiquer ou non son identité et les gens avec qui elle a été en contact plus de 15 minutes sans protection durant les 48 heures précédents les symptômes.



Si elle accepte, les cas contacts seront directement appelés pour être testés à leur tour. Depuis le 13 mai, 8 patients touchés par le Covid-19 ont été enregistrés en Haute-Corse. Par la suite, 13 cas contacts ont été enregistrés. Un chiffre relativement faible quand on sait que les familles des personnes contaminées sont souvent des cas contacts.



Les cas Covid seront suivis et sous surveillance pour prévenir d'éventuelles complications. L'ARS pourra prendre le relais dans des situations complexes comme des cas dans des écoles, un cluster, des EHPAD...