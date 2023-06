Projet de fusion entre les hôpitaux de Bastia et de Corte : Xavier Poli dément

Xavier Poli est formel. "Je démens catégoriquement qu’il existe un projet de fusion entre le CH Bastia et le CH Corte " souligne-t-il.Plutôt la mise en place d'une direction commune, indique le président du Conseil de surveillance du CH Corte-Tattone et maire de Corte."L’instauration d’une Direction commune aux deux établissements n’entraîne en aucun cas la perte d’autonomie du CH Corte. Ainsi, comme le stipule précisément l’article 2 de la convention, chacun des deux établissements hospitaliers conserve leur autonomie pleine et entière (juridique, financière, gestion des agents, patrimoniale). Ils conservent aussi leurs instances décisionnelles propres avec plénitude de leurs pouvoirs respectifs. Ils conservent également la gestion de leurs propres demandes d’autorisation d’équipement et d’activité."Xavier Poli précise encore que "ce projet de Direction commune a déjà été validé à l’unanimité par le Comité social d’Établissement et par les syndicats. Il sera présenté aux instances décisionnelles début juillet prochain. À l’issue aura lieu une communication précise et détaillée sur ce sujet".Le président du Conseil de surveillance met aussi en exergue l'avantage d'une telle décision. "Tout en favorisant la collaboration entre les deux établissements et l’optimisation de leur gestion, cette Direction commune facilitera aussi le portage des projets et les initiatives locales (et donc celles de Corte) soutenues par le GHT (Groupement hospitalier de territoires)en renforçant la solidarité et la cohésion territoriale en termes de santé au bénéfice des patients."Enfin concernant le site de Tattone, Xavier Poli indique qu'il "ne s’agit pas d’une fermeture, mais d’un projet d’avenir visant à transférer ce site vers Corte auquel nous travaillons en étroite collaboration avec l’ARS, la Collectivité de Corse, le Comité de Massif, le Maire de Vivario, les syndicats et les représentants des usagers."