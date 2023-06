Corte : vers la fusion du centre hospitalier avec celui de Bastia

Dans un document transmis à Corse Net Infos par la Commission des usagers, on relève à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 6 juillet à Bastia, la mise en place d’une direction unique entre les centres hospitaliers de Corte et de Bastia. Il y est également évoqué le transfert d’activités de Tattone sur le site de Corte. Un transfert qui semble d’ores et déjà acté puisque l’ordre du jour précise qu’il sera fait à cette occasion un état des lieux du projet d’activité.





Selon nos informations la fusion des deux centres hospitaliers et la création d’une direction unique semble être acceptée de tous aujourd’hui. Des personnels aux politiques on se félicite, en effet, d’un tel projet. Une voix pourtant s’élève pour dire non, celle du docteur Pierre Ghionga, praticien généraliste installé à Corte.

Le docteur Xavier Poli, président du conseil de surveillance du CH Corte-Tattone, et maire de Corte est resté injoignable ce dimanche après-midi. Impossible donc de connaître les vraies raisons de cette fusion probable.





Mais pour Pierre Ghionga, il est clair qu’il ne s’agit que « de rentabilité. Un faux problème selon moi. On a bien vu, par exemple que lorsqu’on a voulu créer des grandes régions sur le Continent, c’est l’inverse qui s’est produit. Et un rapport de la Cour des Comptes montre bien que la rentabilité escomptée a causé à l’inverse bien des déficits ». Et le docteur Ghionga d’insister sur le fait qu’au lieu de fusionner, Corte aurait dû travailler à la construction d’un grand hôpital pour le centre Corse avec l’intégration de Tattone, puisque son déménagement est acté. Vu que Bastia va construire son nouvel hôpital pour plusieurs centaines de milliers d’euros, je pense que cela va réduire la voilure pour notre ville. L’investissement pour la création d’un deuxième hôpital à Corte sera bien moindre s’il y a effectivement une direction unique ».





L’autre point qui fait bondir le docteur Ghionga concerne l’installation d’une IRM à Corte. « Cette fusion ne nous permettra pas d’atteindre notre objectif à ce sujet, car la direction unique s’opposera à ce que Corte dispose d’une IRM. Par ailleurs, je milite pour que le CH de Corte, en collaboration avec l’Université de Corse, fabrique le produit radio-actif indispensable pour les pet-scans. Et là aussi, en cas de direction unique, il est certain que Bastia nous refusera ce projet ».

Enfin, pour expliquer son désaccord avec le projet de fusion, Pierre Ghionga met l’accent sur la création d’un CHU, viable grâce à la mise en place d’un Groupement hospitalier de territoires. « Ce GHT regrouperait l’ensemble des hôpitaux insulaires, sachant que chaque centre hospitalier y garderait son autonomie. Or, s’il y a fusion entre Corte et Bastia, nous perdrions totalement notre autonomie. Ce projet, s’il se fait, serait au détriment de Corte et de sa population, mais aussi de la population de la microrégion », a-t-il affirmé.





Le déménagement des activités de Tattone vers Corte n’est pas encore programmé. Mais on sait que l’on envisage la construction d’un deuxième hôpital à la sortie sud de Corte, spécialisé en gérontologie pour accueillir les patients de Tattone. C’est, en effet, sur le site où devait se construire le troisième campus de l’Université de Corse que verrait le jour cette structure. L’Université ayant validé son troisième campus dans la vieille ville, entre le Palazzu Naziunale, la Maison des religieuses et la caserne Padoue.

Une affaire à suivre.