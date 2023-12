Professeur menacé de mort à Bastia : appel au débrayage dans toutes les écoles de l'Académie de Corse

Les syndicats de l'Éducation Nationale en Corse, (STC, FSU, SNES, SNALC, SNEP, SNUIPP, SGEN-CFDT, CGT Éducation, et UNSA), appellent à une heure de débrayage ce lundi matin dans toutes les écoles, collèges et lycées de l'île, en réaction aux menaces de mort proférées à l'encontre d'un enseignant du collège Giraud de Bastia le 5 décembre dernier.

Dans un communiqué diffusé samedi, les syndicats ont exprimé leur soutien total à l'enseignant victime de cette agression. Le document souligne que, "dans le contexte d'insécurité que traverse l'institution", les membres des syndicats "s'indignent et condamnent avec fermeté la violence extrême de ces propos adressés à un enseignant dans l'exercice de ses fonctions".

Les syndicats exigent désormais que des sanctions judiciaires soient prises en adéquation avec la gravité des faits et appellent à la mise en place de mesures administratives visant à protéger le professeur concerné.