Processus d’autonomie : L’Assemblée de Corse, unanime, pour en appeler au Chef de l’Etat

Deux pièges à éviter

Jean-Martin Mondoloni, co-président d’U Soffiu Novu, revient lui aussi sur la nécessité de poursuivre le processus et d’en référer d’abord au Chef de l’Etat. « Nous avons tous intérêt collectivement à poursuivre un échange à ce niveau de l’Etat et que la Corse soit intégrée dans le discours de politique générale du Premier ministre. Ce qui voudrait dire que dans les zones radars de Matignon, nous continuons à exister ». Il en appelle à la realpolitik : « On va continuer à travailler, mais pas en masquant un certain nombre de difficultés dont on sait très bien qu’elles vont arriver. On dit depuis le début qu’il ne faut pas s’interdire, tel un tabou, de parler des moyens qui vont être alloués à un projet. Aujourd’hui, il n’y a ni projet pour la Corse, sinon des écritures institutionnelles, ni moyens de le valider. Il faut dégrossir le terrain et éviter de tomber dans des pièges grossiers ». Il précise que la droite « n’est pas hostile » à un transfert de fiscalité, mais réservée en l’absence de garanties sur le sujet. « On ne peut pas rentrer sur un sujet aussi transverse par la dotation de continuité territoriale ou les 50 millions € manquants. On n’a pas de maquette qui distingue les difficultés structurelles et les choix que vous avez fait et qui pèsent ». Il identifie un deuxième piège à éviter, « C’est de dire que tout va bien. Toutes les réalités ne sont pas chiffrables. Il y a un sentiment incandescent d’une population qui arrive à bout de souffle d’un système qui ne fonctionne plus, qui est quasi en panne sèche et qui, sur n’importe quel sujet, rend à tort ou à raison en partie responsable l’action de cette majorité. Et donc, on est tous comptable de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas en réponse à ce que nos concitoyens attendent ». Et tout cela, pense-t-il « dépend de la solidarité nationale ». Il demande deux choses : « Que vous mettiez sur la table les deux ou trois idées forces qui soutiennent un grand projet pour la Corse, et comment il va être financé. On ne l’a pas. C’est ce qui vous est reproché ! Il y a dix ans, vous êtes arrivés avec un tas d’idées, il y avait ici un peu d’argent. Dix ans plus tard, il n’y a plus d’idée et plus d’argent ». Il assure qu’il ne montera pas à Paris « pour faire prospérer des conflictualités artificielles entre nous ». Et de proposer : « Mettons nous ensemble autour d’une table et posons les choix et les options stratégiques que l’on peut négocier ensemble ».



Lister les priorités

Jean-Christophe Angelini, président d’Avanzemu, commence, lui aussi, comme à son habitude, depuis qu’il est dans l’opposition, par rappeler, les « tensions et oppositions » avec l’Exécutif territorial. Et de prévenir : « On ne va pas faire semblant d’être d’accord, sinon ça va tourner court ». Il demande de faire la distinction entre « ce qui aujourd’hui divise et ce qui demain peut nous amener à converger », comme ce qui relève de l’Extrême urgence de ce qui s’inscrit dans le processus d’autonomie. « On va lister ce qui garantit a minima la bonne marche de l’institution et le financement de ses actions publiques et de la suite des opérations, tout en disant très fortement que la suite des opérations ne peut s’envisager en dehors du processus ». Pour lui, « On aurait tort de relier la question fiscale et la dotation de continuité territoriale en totalité à l’avenir du processus. Autant une partie doit être obligatoirement reliée, tout englober me parait difficile ». Il en appelle au pragmatisme, « à imaginer et à mettre en œuvre une méthode intermédiaire. Si la question de la Corse est confirmée dans le discours de Mr Barnier, on a une certaine perspective. Si tel n’est pas le cas, peut-être faudra-t-il distinguer le temps de l’assemblée du temps de la gestion de crise. Si on nous signifie une fermeture, il faudra qu’on crée collectivement les conditions d’une réponse démocratique parce qu’on sait tous comment ce pays fonctionne ». Il présente son propos comme « ouvert, qui distingue les oppositions politiques - et Dieu sait si elles sont farouches ! - de ce qui doit être un espace de dialogue entre nous et une demande de précision dans les allocutions à venir. Nous nous inscrivons sur un pas de temps très court au regard de l’urgence ».



Le coût de la dépendance

L’élue de Corsica Libera, Josepha Giacometti-Pireddi, redit son scepticisme sur le processus constitutionnel, renforcé dans le contexte actuel : « Il y a un marasme total à Paris, une forme de droitisation et un positionnement qui est réinterrogé. Allons-nous nous laisser porter par le marasme ambiant qui risque de durer ? ». Elle se concentre sur le volet financier. « La dotation de continuité territoriale et sa revalorisation est un dû. Attaquer les discussions avec le Premier ministre en mettant à égalité les deux angles n’est pas la bonne méthode ». Et pointer ce qui lui semble être primordial : « Quel est le cout de la dépendance ? Avons-nous les éléments financiers qui permettent de le quantifier ? Quand on voit les chiffres partiels que nous avons à disposition, en même temps que les dotations stagnent, les impôts augmentent, quand on parle du montant de l’épargne corse, 11 milliards d’euros, ce sont des éléments de démonstration. Quel est le rapport de la balance financière entre la Corse et la France ? » Pour elle, il existe quelques leviers : « Est-ce qu’on exige ou on quémande encore longtemps ? ». Et de renchérir : « Alors que la Corse est dans une situation économique et sociale critique, que de nombreux Corses connaissent la précarité, on s’apprête encore à faire l’erreur de considérer le bilan de la saison touristique et les chiffres du BTP comme les seuls éléments d’analyse et de perspective économique. Il faut bien sûr les intégrer, mais les considérer comme les seules variables pertinentes, c’est une erreur. On ne peut avoir comme seule solution budgétaire dans le cadre des négociations avec Paris, la logique de la dépendance à la dotation, à l’aide et à la subvention ».