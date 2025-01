Procès de la Brise de mer : six ans de prison pour Jacques Mariani

Jacques Mariani, fils de Francis Mariani considéré comme l'un des membres fondateurs de la bande criminelle corse de la "Brise de Mer", a été condamné à six ans de prison vendredi à Marseille dans un procès pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.



Ce procès, qui s'est déroulé pendant une semaine devant le tribunal correctionnel de Marseille, a été marqué par l'absence de quasiment tous les prévenus. Jacques Mariani et Pierre Alerini, qui comparaissaient tous deux détenus, avaient demandé un renvoi en raison de l'absence d'un prévenu ayant coopéré avec les enquêteurs.

Cependant la présidente de la 7e chambre a décidé de poursuivre l'audience, provoquant le départ des deux hommes, qui ont alors refusé que leurs avocats restent présents.



Pierre Alerini a été condamné à cinq ans de prison, tandis que Jacques Mariani a écopé de 6 ans de prison, soit des peines inférieures aux réquisitions du procureur qui avait réclamé huit ans de prison pour chacun d'eux. "Je sais que la messe est dite (...) je vais rentrer dans ma cellule", avait déclaré Jacques Mariani lundi lorsqu'il avait décidé de quitter l'audience, en déplorant le fait que Claude Chossat, "repenti" autoproclamé, ne se soit pas présenté au procès. "Le tribunal n'a jamais souhaité que je puisse être confronté à Monsieur Chossat pour m'empêcher de démontrer mon innocence", avait également écrit Jacques Mariani, dans une lettre transmise à plusieurs journalistes mardi.



Claude Chossat avait révélé aux enquêteurs beaucoup d'informations sur le fonctionnement de l'équipe Mariani, et notamment que "Francis Mariani nourrissait le projet d'assassiner Jean-Luc Germani (NDLR: partie civile au procès et beau-frère de Richard Casanova) car il le rendait responsable d'une tentative d'assassinat contre lui en 2007". Projet qui aurait ensuite été repris par les membres de son clan, selon les enquêteurs.

Claude Chossat a été condamné à cinq ans de prison et un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre.



Dans son réquisitoire, le procureur avait dénoncé des faits relevant "du haut du spectre de la criminalité corse dans son ensemble".



L'affaire avait été déclenchée après la découverte d'armes, de voitures volées et d'un téléphone dans les décombres d'un hangar en Haute-Corse, dans l'explosion duquel Francis Mariani et un de ses proches ont été tués en janvier 2009.



Une lutte fratricide opposait depuis la fin des années 2000 Francis Mariani à l'un des autres fondateurs de la Brise de Mer, Richard Casanova, assassiné en avril 2008.