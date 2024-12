Prix du gaz : pourquoi varie-t-il selon votre localisation ?

En France, les fournisseurs de gaz divisent le territoire en zones tarifaires, généralement au nombre de six. Ce découpage tient compte des coûts logistiques liés à l’acheminement de l’énergie depuis les centres de distribution. Plus vous êtes éloigné d’un point d’approvisionnement principal, plus les frais de transport augmentent, ce qui se répercute sur votre facture.

Cette logique tarifaire peut générer des écarts de prix pouvant atteindre 6 % entre la zone 1, proche des infrastructures, et la zone 6, plus distante. Ces différences soulignent l’importance de choisir un prestataire adapté à votre situation. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser le comparateur de fournisseurs de gaz mis à disposition par lesfurets pour vous aider à trouver facilement l’offre qui correspond le plus à vos besoins.





Des fournisseurs locaux pour des besoins spécifiques



Les types de tarifs : un impact à nuancer selon les régions



Les classes de consommation et leurs spécificités

Si votre commune n’appartient à aucune de ces zones tarifaires de gaz, il est probable que votre gaz soit fourni par une Entreprise locale de distribution (ELD). Ces entités, issues de concessions historiques, fixent leurs propres tarifs en fonction de critères internes. Leurs offres se distinguent ainsi des contrats nationaux, tant par les prix que par les conditions.Depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, les consommateurs ont le choix entre des tarifs indexés, qui évoluent avec les fluctuations du marché, ou des tarifs fixes, qui offrent une stabilité pendant une période donnée. Ces offres sont basées sur un prix repère gaz, déterminé chaque mois par la CRE (Commission de régulation de l’énergie) et qui sert de référence pour établir les tarifs appliqués par chaque fournisseur au lieu du tarif réglementé ayant disparu en 2023.Dans les endroits où existe une forte concurrence, les tarifs indexés proposent souvent des remises intéressantes. Dans des zones gérées par des ELD, les offres moins nombreuses peuvent rendre les tarifs fixes plus sécurisants.Les classes de consommation ont aussi un impact sur les factures. Elles répertorient les clients selon le volume de gaz consommé annuellement : moins de 1 000 kWh pour les petits utilisateurs (classe Base), entre 1 001 et 6 000 kWh pour les usages modestes (B0), jusqu’à 30 000 kWh pour les foyers chauffés au gaz (B1), et au-delà pour les grands consommateurs (B2i).La consommation de gaz étant fortement liée à l’usage du chauffage, les habitants des régions plus froides peuvent facilement basculer dans une classe supérieure par rapport à une région plus tempérée. Dès 6 000 kWh de gaz par an, l’abonnement mensuel en classe B1 est plus élevé qu’en B0, mais le prix au kilowattheure est plus avantageux. Ce mode de calcul peut ainsi influencer le coût total de votre facture de gaz de manière significative.Votre localisation peut donc jouer un rôle déterminant dans le montant de votre consommation de gaz. En choisissant l’offre la mieux adaptée à votre situation, vous pouvez limiter l’impact de ces variations et mieux maîtriser vos dépenses énergétiques.