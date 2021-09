Présidence du syndicat de l’énergie de Corse-du-Sud : onze élus dénoncent la décision du tribunal administratif

Ils dénoncent dans un communiqué une décision du tribunal administratif de Bastia « doublement critiquable ». Rappelant qu’elle a empêché, ce mardi 7 septembre, de procéder à l’élection du président, les élus indiquent que « cette élection était ouverte à tous les élus et non seulement aux délégués de la collectivité de Corse. C’est pourtant une exigence légale que chaque délégué puisse être candidat au poste de Président ou de Vice-président. Il en va du principe constitutionnel d’égalité. Nous ne pouvons comprendre cette position qui ne repose sur aucun fondement légal ».



Ils précisent par ailleurs que la décision interdit de modifier les statuts du syndicat « alors que c’est la volonté de plus des deux tiers des délégués, et que les délégués ont dans les statuts le pouvoir souverain de délibérer sur toutes les questions qu’ils retiennent ».