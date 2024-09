Première édition de la Fête du Puntettu : un événement festif au cœur du centre ancien de Bastia

En avril 2023, la municipalité de Bastia inaugurait l’Appuntu, un équipement de proximité situé au cœur du quartier du Puntettu (3 rue des Mulets). L'objectif de ce lieu est clair : "en faire un espace qui rassemble, un point de rencontre et de création, un véritable trait d’union entre les habitants et les artistes". Géré par la FALEP, l’Appuntu se veut un lieu d’échanges, d’apprentissage et de partage, accessible à tous. Pour célébrer cette dynamique, la première édition de la Fête du Puntettu se tiendra ce samedi, avec une vingtaine d’artistes qui investiront les rues et places emblématiques du quartier – rue du Puntettu, place du 9 septembre, place de l’Huile, rue des Mulets.



Une fresque collective sera réalisée en direct sur la place des Mulets, avec la participation du public et des artistes présents. Dès 14h, le quartier s’animera avec des démonstrations d'artistes : peinture, dessin urbain avec les sketchers de Bastia, sculpture, mode, et même un atelier dédié au manga. Les animateurs et salariés de la FALEP accueilleront également les visiteurs pour leur faire découvrir les nombreuses activités proposées à l’Appuntu.



Les moments forts de la journée :

- 16h : La caravane des conteurs, organisée par les bénévoles de l’association « Lire et faire lire ».

- 17h: Un spectacle de clowns, présenté par les participants de l’atelier du même nom.

- 18h : Un apéro participatif, où chacun est invité à apporter un plat ou une boisson à partager.

- 20h : La journée se clôturera en musique avec une prestation de la soprano Julia Knecht, suivie d’un bal animé par le talentueux accordéoniste Armand Paoli. Ce samedi, le Puntettu sera plus vivant que jamais, une belle occasion de célébrer la richesse artistique et la solidarité de ce quartier historique.