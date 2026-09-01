Première édition de Fiura è educazione di Furiani

Cette première édition se déroulera du 21 au 25 septembre. « C’est une manifestation dédiée à l’éducation à l’image du jeune public » nous explique Alix Ferraris, président de Diffusion KVA et directeur-fondateur des Nuits MED di U Filmu Cortu. « Le festival part d’un constat simple : Les enfants vivent quotidiennement au contact d’images, sur les écrans, dans les médias, les réseaux et les œuvres audiovisuelles. Leur donner des clés pour regarder, comprendre, analyser et fabriquer des images constitue aujourd’hui un véritable enjeu d’éducation culturelle et citoyenne ».

Un festival à hauteur d’enfant puisque réservé aux classes de CP à CM2 avec une programmation construite en fonction des niveaux scolaires et des capacités d’accueil.

« Cette première édition prolonge l’édition zéro organisée en 2025, qui avait permis de poser les bases d’un rendez-vous spécifiquement pensé pour les enfants des écoles de Furiani » commente Florence Franceschi, réalisatrice et intervenante en éducation à l’image, coordinatrice de la manifestation. « Si l’an passé nous étions sur deux jours, en 2026, le projet se déploie sur cinq jours et renforce le lien entre la salle de cinéma, l’école, les enseignants et les professionnels de l’image. Pour les films nous nous sommes appuyés sur le site - Little Kimbo- un diffuseur de film jeunesse et les classes ont voté pour deux films qui seront donc projetés ces 4 jours ».

Lors de cette manifestation l’approche privilégie l’expérimentation et l’échange : Voir un film, en parler, comprendre comment il est fabriqué, puis manipuler à son tour les outils de l’image et du son. « Cette articulation entre réception et pratique constitue le fil rouge de l’édition 2026 » souligne Florence. « Selon les activités, elle s’adresse aux élèves du CP au CM2 : ciné-débat pour les plus jeunes, ateliers techniques à partir du CE1 ou du CE2, et séances ou ateliers ciblés pour les CM1-CM2. »

Fiura è educazione di Furiani souhaite faire du cinéma un outil de découverte, de dialogue et de transmission. Les projections au cinéma U Paradisu sont ainsi prolongées par des ateliers pratiques dans les 2 écoles avec création d’affiche, fond vert, reportage, découverte du cinéma, travail autour du son et ciné-débats.

« En effet nous souhaitons développer le regard critique avec un festival qui entend accompagner les élèves dans leur rapport aux images » ajoute Alix Ferraris. « Il ne s’agit pas seulement de montrer des films, mais de leur permettre de comprendre qu’une image est construite, cadrée, montée, sonorisée et porteuse d’un point de vue. La découverte d’œuvres en salle et la rencontre avec des intervenants permettent aux élèves d’aborder le cinéma comme un art, un langage et un ensemble de métiers. Les ateliers leur donnent ensuite la possibilité d’expérimenter eux-mêmes la création ».

La réussite de l’édition 0, qui a donc permis l’édition 1, repose sur une collaboration étroite avec les écoles de Furiani. « L’édition zéro de 2025 avait déjà souligné l’implication des équipes pédagogiques et la volonté de Diffusion KVA de construire un maillage cohérent entre la commune, ses établissements scolaires et les acteurs culturels et audiovisuels du territoire » ajoute F. Franceschi. « Furiani est un laboratoire parfait pour ce genre de manifestation et bien sûr on souhaite pérenniser le festival mais pourquoi pas aussi l’étendre aux maternelles voire à d’autres communes sur d’autres périodes » conclut-elle.