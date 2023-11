Premier salon de l'enseignement supérieur en Corse, "E Strade di l'Avvene"ouvre ses portes à Corte

Ce salon répond à un besoin pressant, comblant une lacune d'informations pour environ 30% des lycéens comme l’a souligné Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de l’enseignement et de la formation. "C’est, effectivement le constat que nous avons tous faits et notre choix était aussi de travailler sur l’ensemble des formations supérieures qui sont proposées à travers l’île, au-delà de ce qui est déjà dispensé à l’Université de Corse ".

Bien que le niveau d’obtention du baccalauréat en Corse soit très élevé, beaucoup de jeunes ne poursuivent pas d’études pour divers motifs et notamment le fait de ne pas être suffisamment informés, "et même si aujourd’hui on distille l’information par divers moyens comme la distribution de livrets ou des petites vidéo qui alimentent notre site internet « Corsica Orientazione », on sait qu’il y a un besoin d’informations supplémentaires puisque environ 30% des lycéens sont considérés comme étant stressé et une de ces sources de stress c’est ce choix dans Parcoursup. Et donc, au même titre que nous avons mis en place E Strade di l’Orientazione pour tous les élèves, nous avons considéré qu’il y avait une forme d’urgence à mettre en place ce premier salon."