Premier festival d'Astronomie de Corse : un rendez-vous avec les étoiles à Zicavo

Lundi 4 août 2024, Zicavo, offrira aux participants du p remier festival d'Astronomie de Corse un voyage fascinant à travers les étoiles. L'objectif du festival est de démocratiser la science des étoiles, de montrer qu'elle peut être à la fois sérieuse et captivante. Organisé avec le soutien de l'Observatoire de Paris, qui avait sélectionné Zicavo dans les années 1960 pour y installer un observatoire de mission, ce festival se veut une vitrine des activités astronomiques, scientifiques et touristiques en Corse. Les organisateurs espèrent ainsi sensibiliser le grand public à la beauté du ciel nocturne et à notre relation avec la nuit et les étoiles.



Dès 10 heures, les visiteurs pourront assister à une série de conférences passionnantes. Antoine Folacci, professeur de physique à l'Université de Corse, ouvrira la journée avec une présentation sur la gravitation et les trous noirs. François Colas, directeur de recherche au CNRS et à l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, enchaînera avec une conférence sur le projet FRIPON, dédié à la traque des météorites.



L'après-midi sera dédiée aux liens entre l'astronomie et la culture corse. Ghjasippina Giannesini, ethnologue et anthropologue, explorera les mythes et croyances liés au ciel en Corse. Puis, Judicaël Ambach-Albertini, chef du département Énergie à l’Agence d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse, présentera la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Corse. Enfin, les chiroptérologues Kate Derrick et Anna Roche discuteront des trames turquoise et noire pour la protection des chiroptères en Corse.

À la tombée de la nuit, un concert exceptionnel intitulé "Un chœur dans les étoiles" se tiendra dans l’église de Zicavo. Ce spectacle visuel et sonore combinera une projection des plus belles photos des télescopes spatiaux Hubble et James Webb avec les chants de l’ensemble vocal "La Croche Chœur" et "Passione". Sous la direction de Jean-Louis Blaineau, ténor du chœur de Sartène et chef du chœur de Corse, les spectateurs seront transportés dans un voyage à travers l'univers.



Les activités ne se limiteront pas aux conférences et au concert. Tout au long de la journée, Alexandre Germani de Corse Constellation animera des séances d'observation du Soleil et, après la nuit tombée, proposera une découverte des constellations, des planètes et des objets célestes au télescope. Les plus jeunes, mais aussi les adultes curieux, pourront participer à des ateliers pratiques comme la construction d’un cadran solaire ou d’une carte du ciel, ainsi qu'à divers jeux de découverte de l’astronomie.



Le festival se déroulera principalement dans le groupe scolaire de Zicavo, avec le concert dans l’église du village. Situé dans la haute vallée du Taravo, Zicavo est à une heure de voiture d’Ajaccio, offrant un cadre idyllique pour observer le ciel étoilé, loin des pollutions lumineuses urbaines.