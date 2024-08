Premier avitaillement en hydrogène pour "Alba", le navire du lycée maritime de Bastia

Pour Julien Cometto, directeur adjoint du lycée maritime, il s'agit là d'une "nouvelle étape de franchie" dans la réalisation de ce beau projet.Depuis la mise à l’eau de Alba le 26 juin 2024 , les membres du groupement Mauric , EoDev , Alternatives Énergies et Chantier naval Gatto ont travaillé avec les équipes du centre de sécurité de la DIRM (Direction interrégionale de la Mer) Méditerranée et du Bureau Veritas France pour réaliser les essais réglementaires avant la mise en service du navire."Durant la période des essais, plusieurs avitaillements H2 ont été réalisés sous la direction Benjamin Hureau avec la collaboration de Air Products , EuropeTechnologies et CorsicaSole sur le site du Grand Port maritime de Marseille - Port de Marseille Fos que l’on remercie pour son accueil" souligne Julien Cometto qui à présent n'a plus qu'une hâte la "fin des essais en septembre puis cap sur Bastia" pour "Alba" !Au passage il n'a pas manqué de rappeler que le financement indispensable à la réalisation du bâtiment a pu être réalisé notamment grâce à France Relance, la direction générale des Affaires maritimes, pêche et aquaculture , le secrétariat d’État chargé de la Mer et de la Biodiversité